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Başkan Harmancı: “Sanat, Eğitim ve Spor Faaliyetleri için imkan yaratmaya devam edeceğiz”

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ülke genelinde hizmet veren Özel Eğitim Merkezleri ile iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Başkan Harmancı: “Sanat, Eğitim ve Spor Faaliyetleri için imkan yaratmaya devam edeceğiz”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ülke genelinde hizmet veren Özel Eğitim Merkezleri ile iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede, çeşitli Özel Eğitim Merkezleri’nde  eğitim gören bireylerin ürettiği  sanatsal çalışmalar Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nde (EMMA) sergilendi.

 

Son günlerdeki vaka artışı nedeni ile sadece Özel Eğitim Merkezi yetkilileri ile LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi çalışanlarının yer aldığı etkinlikte, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LTB Meclis üyesi ile Engellemeyen Lefkoşa Komisyon Başkanı Çelen Çağansoy hazır bulundu.

 

Sergilenen eserleri inceleyen Başkan Harmancı, merkez yetkililerine böylesi güzel çalışmaları yapma imkanı sağladıkları için teşekkür ederken, LTB olarak özel gereksinimli bireylerin sanat, spor ve eğitimin yanında sosyal faaliyetlerde bulunmaları için her zaman imkan yaratmaya devam edeceklerini dile getirdi.  

 

Başkan Harmancı daha sonra Özel Eğitim Merkezleri yetkililerine önceki hafta hizmete giren LTB Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi’ni tanıttı. Sergide, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi, Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV), Algım Özel Eğitim Merkezi, Girne Özel Eğitim Merkezi, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu ile Ortopedik Özürlüler Derneği üyesi bireylerinin eserleri yer aldı.

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