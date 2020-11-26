Başkan Harmancı: “Söz verdiğimiz gibi LTB Engelsiz Yeni Dünya Aktivite Merkezi 3 Aralık’ta Açılıyor”

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs GençTV’de yayınlanan ve Ruhsar Vudalı’nın sunduğu “Engelsiz Yaşam” programında özel gereksinimli bireyler için “LTB Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi” adlı yeni merkezin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde açılacağı müjdesini verdi. Başkan Harmancı,LTB’nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde Engellemeyen Lefkoşa Birimi’nin özel gereksinimli bireylere yönelik yaptığı çalışmalar ve verdiği hizmetleri anlattığı programda ülkemizde özel gereksimli bireylerin gündelik hayatta yaşadığı sorunlar ve gerek merkezi gerekse yerel yönetimler bazında yapılması gerekenlerle ilgili düşünce ve önerilerini de paylaştı.

“Hizmetlerimiz ile özel gereksinimli bireyler için bir odak noktası yarattık”

Özel gereksinimli bireylerin günlük hayattaki eşitsizliklerini olabildiğince azaltmak amacıyla Engellemeyen Lefkoşa Birimi’ni kurduklarını dile getiren Başkan Harmancı, 5 araç ve 14 personel ile iyi bir organizasyon yaparak en büyük eksiklik olan ulaşım konusunu çözdüklerini kaydetti. 223 üyenin kayıtlı olduğu birimden günlük olarak 90 kişinin taşıma hizmeti aldığına ve özel araçlarla verilen bu hizmetin hem özel gereksinimli bireylere hem de ailelerine büyük bir rahatlama getirdiğine vurgu yapan Harmancı bu konuda ülkede en ileride olan belediye olduklarını kaydetti.

“Kimlik temelli olmayan, ayrımsız bu şehirdeki herkes için hizmet veriyoruz”

Birimdeki üyelere kartlar verdiklerini, belediye otoparklarından ücretsiz olarak yararlanmaları için araç engelli kartları verdiklerini, kayıtlı üyelerin eğitim, hastane ve etkinliklerde ulaşımlarını sağladıklarını kaydeden Harmancı, Engelsiz Sanat Gecesi, Engelsiz Dans, Engelsiz Tiyatro gibi etkinlikler planlayarak hayata geçirdikleri söyledi. Bunlarla beraber

hem çocuklar hem aileleri için de sürekli olarak ücretsiz eğitimler gerçekleştirdiklerini belirten Harmancı, belediye iş birliği ile bazı firmaların ürün veya hizmetlerden engelli vatandaşların indirimli olarak yararlanmasını sağladıklarını söyledi. Harmancı, “Bu özel hizmeti verirken kimlik, din, dil gibi ayrımlar yapmadık, tüm özel gereksinimli bireylerimizin yanındayız.” dedi.

“Devletin özel gereksinimli bireylerin sorunlarıyla ilgilenecek etkili ve yetkili bir daireye ihtiyacı var”

Özel gereksinimli bireylerin kamusal yaşamda da özellikle hizmetlere erişim noktasında büyük sıkıntılar yaşadığını kaydeden Harmancı, “Devlet binalarının % 90’ı kaçaktır çünkü devlet kendi binalarını yaparken belediyeden ruhsat almıyor ve engelli tuvaleti, engelli rampaları ve yolları gibi noktaları keyfi olarak yapıyor veya yapmıyor” dedi. Devletin engellilerin sorunlarıyla ilgilenecek etkili ve yetkili bir daireye ihtiyacı olduğunun altını çizen Harmancı, özel gereksinimli bireylerin kamu hizmetlerinden faydalanmasının önünde devletin koyduğu birçok engel olduğunu dile getirdi.

LTB Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi 3 Aralık’ta Hizmet Vermeye Başlıyor

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bu yıl pandemi süreci nedeniyle özel bir etkinlik yapılmayacağını, bununla beraber geçtiğimiz yıl sözünü verdiği engelsiz merkezin 3 Aralık’ta hizmet vermeye başlayacağını söyledi.LTB Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi’ne çocuklarını bırakabilecek olan ailelerin yaşamlarını kolaylaştıracaklarını ve bu zaman diliminde ailelerin kendi işlerini de halletme imkanı bulacaklarını söyledi.

Merkezde ulaşım, psikolojik destek, berber – kuaför hizmetleri, markete ulaşım gibi hizmetlerin verileceğini söyleyen Harmancı,aynı zamanda el işi, resim, müzik, satranç, jimnastik, ritmik dans, spor faaliyetleri, bilgisayar eğitimi, mutfak eğitimi, peyzaj, tiyatro, evcil hayvanların bakımı ve sevgisi gibi faaliyetlerin yapılmasının düşünüldüğünün altını çizdi. Merkezin ilk başta yaş sınırı olmadan ancak okula gitmemiş ve/veya okulunu bitirememiş/ yarıda bırakmak zorunda kalmış bireylere öncelik vererek günde ortalama 10 kişiye bu hizmeti vereceğinin altını çizen Harmancı, LTB’nin her zaman olduğu gibi özel gereksinimli bireylerin yanında olduğunu söyledi.