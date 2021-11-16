Başkan Harmancı: Surlariçi’ndeki çocuklarımıza sportif ve kültürel etkinlik imkanları yaratmaya devam edeceğiz

Lefkoşa spor kulüpleri ile iş birliklerine imza atan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü ile ortaklaştığı kız futbol kursları yoğun katılımla başladı. Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nün bir süre önce hayata geçirdiği “Surlariçi’ne Dokun Projesi” kapsamında LTB ile imzalanan protokolle hayatta geçirilen kız takımı idmanlarını 70’i aşkın sporcu ile sürdürüyor. M.Kemal Deniz Antrenman Sahası’nda Lisanslı antrenör Hasan Vatansever tarafından gerçekleştirilen idmanlarda sporcuların heyecanı ve spor sevgisi oldukça yüksek olurken, çalışmaları izleyen aileler de büyük memnuniyet yaşıyor. Gençlik Gücü yöneticisi de olan LTB Meclis Üyesi Umut Öksüz’ün organize ettiği çalışmalarda LTB Toplum Merkezi Şubesi personeli de hazır bulunuyor.

Gençlik Gücü Spor Kulübü Başkanı Osman Karamanlı, bir hizmet kulübü olduklarını ve amaçlarının hiçbir şekilde ticari düşünmeden bölgedeki çocuklara spor yaptırmak olduğunu belirtti. LTB ile iş birlikleri ile kurulan kız takımına kendilerinin de beklediğinden fazla ilgi olmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Karamanlı, amacın spor yolu ile çocukları ve gençleri hareketli kılmak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu söyledi. Karamanlı, bu yönde her daim ciddi katkılarda bulunan Mazhar İqbal ve Suma Zafer’e teşekkürlerini iletti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise açıklamasında takımın kurulmasında iş birliği yaptıkları Gençlik Gücü Spor Kulübü’ne ve bölge muhtarlarına teşekkür ederken, gösterilen yoğun ilginin ne kadar isabetli bir proje olduğunun bir ispatı niteliğinde olduğunu dile getirdi.

LTB olarak Surlariçi’ndeki çocukların sportif ve kültürel etkinlik ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına çalışmalar yürüttüklerini, kurdukları birimlerle de bu alanlara yatırım ve hizmet yaptıklarını belirten Başkan Harmancı, bu anlayışlarını ortaya koyarken kulüpler ve derneklerle paydaş olmaya özen gösterdiklerini, bu tip projelerin ileriye gitmesinde paydaşlarla dayanışma içinde çalışmanın önemli olduğunu söyledi.