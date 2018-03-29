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Başkan Harmancı: Tarihimizle ilgili daha çok bilgi sahibi olmalıyız

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı (LTB) Mehmet Harmancı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Mehmet Borak’ı kabul etti
Başkan Harmancı: Tarihimizle ilgili daha çok bilgi sahibi olmalıyız

Borak’ı makamında kabul eden Başkan Harmancı dairenin araştırmacılar için çok önemli bir kaynak olduğunu kaydetti. Toplum tarafından dairenin öneminin daha iyi idrak edilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Harmancı, dairede toplumun aidiyeti ve geçmişi ile ilgili Osmanlı Dönemi ve İngiliz Dönemini içeren önemli evraklar olduğunu hatırlattı.
Harmancı, “Milli Arşiv tarihi belgeleri muhafaza etmesi bakımından  halkımızın daha çok bilgi sahibi olması gereken bir yer olmalıdır” dedi.

Borak: Dairede Kıbrıslı Türklere ait değerli bilgi ve belgeler muhafaza ediliyor
Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Mehmet Borak da kabulde LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın göreve geldiği günden itibaren LTB’de önemli çalışmalara imza attığını belirterek Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin verdiği hizmetlerle ilgili başkan Harmancı’yı bilgilendirdi. Daire’nin 1975 yılından itibaren hizmet verdiğini kaydeden Borak dairede Kıbrıslı Türklere ait değerli bilgi ve belgelerin muhafaza edildiğini vurguladı.
Borak ayrıca kabulde Başkan Harmancı’ya bakkal Kemalettin Ali Seyyah’ın not defterinden alınan ve Sarayönü Meydanı’nda bulunan Dikilitaş’ın kısa öyküsünün anlatıldığı tarihi belgenin çerçeveli bir kopyasını takdim etti.
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