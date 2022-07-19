Başkan Sadıkoğlu, Bayrak Vurgusu Yaptı

BAŞKAN SADIKOĞLU, BAYRAK VURGUSU YAPTI

“BAYRAĞIMIZ GURURLA DALGALANACAK, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İLELEBET YAŞAYACAK”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk halkını esaretten özgürlüğe kavuşturan günün 48. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında, Kıbrıs Türk Halkının 20Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutlayan Başkan Sadıkoğlu, ‘Bayrağımız gururladalgalanacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak’ dedi.

ARİF NİHAT ASYA’NIN ŞİİRİYLE SESLENDİ: “BAYRAKSIZ OLAMAM!”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutladığı mesajında ünlü şair Arif Nihat Asya’nın ‘Bayraksız Olamam’ isimli şiirinden de alıntı yaptı: Bir çocuksam, kucaksız, oyuncaksız; Bir delikanlıysam, atsız, pusatsız olabilirim. Bayraksız olamam!

“BAYRAĞI IŞIKLANDIRMAK, BOYNUMUZUN BORCUYDU”

Başkan Sadıkoğlu mesajında Ergazi Köyü’ndeki Arno Tepesi’nde bulunan ve 50 yıl sonra ışıklandırılan bayrağa da değindi: “Biz Kıbrıslı Türklere bağımsızlığı armağan eden Mutlu Barış Harekâtı’nı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızın 48. yılını ilk günkü heyecanla ve gururla karşılıyoruz. Lakin bizleri esaretten özgürlüğe kavuşturan gün 20 Temmuz; Barışın ve özgürlüğümüzün sembolü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizleri Rum’un insafına terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ne, Kıbrıs Türk Halkının haklı mücadelesini sonuna kadar sürdüren herkese minnettarız. Bu 20 Temmuz bizim için ayrıca heyecanlı. İskele Belediyesi olarak bundan tam 50 yıl önce dönemin mücahitleri tarafından Ergazi Köyü’ndeki Arno Tepesi’ne nakış gibi işlenen ay yıldızlı bayrağımızı ışıklandırdık. Dönemin şartlarına uygun olarak kireçle boyanarak Ergazi Köyü halkına güven veren ay yıldızlı bayrağımızı ışıklandırmak boynumuzun borcuydu, şimdi ışıl ışıl. Bu vesileyle hem Ergazi Köyümüzdeki bayrağı bize miras bırakan dönemin mücahitlerine, hem de üzerinde huzurla yaşadığımız vatan toprağını bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.”