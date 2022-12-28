Başkan Sadıkoğlu Mazbatasını Aldı

İSKELE BELEDİYE BAŞKANI HASAN SADIKOĞLU MAZBATASINI ALDI

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu,25 Aralık’ta gerçekleşen Yerel Yönetim seçimlerinin ardından bugün (28 Aralık) mazbatasını aldı. İskele Kaza Mahkemesi Başkanlığı’ndaki törende İskele Kaza Mahkemesi Başkanı Hasan Dağlı’dan mazbatasını alan Hasan Sadıkoğlu, yeni dönemin özelde İskele’ye genelde ise KKTC’ye hayırlı olmasını diledi. Törende ayrıca Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu ile Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı da mazbatalarını aldı.

İSKELE VE KÖYLERİNİN YENİ DÖNEM MUHTARLARI DA MAZBATALARINI ALDI

İskele Kaza Mahkemesi Başkanlığı’ndaki törende İskele ve köylerinde seçimleri kazanana muhtarlar da mazbatalarını aldı. Tüm muhtarlarla ilk buluşmasını da burada gerçekleştiren Başkan Sadıkoğlu, İskele ve köyleri için canla başla çalışacak, halk ile İskele Belediyesi arasında en önemli köprüyü kuracak muhtarlara yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti, başarılar diledi