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"Başkan seçim geliyor diye köprü yaptı" diyenlere Harmancı’dan cevap

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"Başkan seçim geliyor diye köprü yaptı" diyenlere Harmancı’dan cevap
"Başkan seçim geliyor diye köprü yaptı" diyenlere Harmancı’dan cevap

 Harmancı "Başkan seçim geliyor diye köprü yaptı" diyenlere sosyal medya üzerinden cevap verdi:

"Bugünlerde bilgi kirliliği yaratılarak kaynaklarımızı doğru ve zamanında kullanmadığımıza dair bazı yayınlar yaplıyor, örneğin T.C yardım heyeti hibelerine başvurmadığımız ve almadığımız gibi! Neyse tüm başvurularımız ve ne kadarlık başvuru yaptığımızın tümünü bilahare tüm detayları ile yayınlayacağım. 
Şunu bir kere temize havale edelim; "Başkan seçim geliyor diye Köprü yaptı" veya diğerleri...


Yok başkan köprüyü 4 kez ihaleye çıktı, her defasında köprü bedeli bugün ödenen bedelin nerdeyse iki katı teklif edildi.

Yani başkan bu köprüyü yaparken Lefkoşa'lıların parasını korduysa ve bu suçsa evet suçumu kabul ediyorum!"

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