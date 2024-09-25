Başkan Şenkul'dan Sert Eleştiriler: "Durum Hiç İyi Değil"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu zor durumu sert bir dille eleştirdi. Şenkul, inşaat sektörünün durma noktasına geldiğini, turizmin ağır darbe aldığını ve eğitimin gerilediğini vurguladı. Ayrıca, yaşam maliyetlerinin hızla arttığını ve merkezi bütçenin rekor seviyede bir açık verdiğini belirtti.

Şenkul, geçtiğimiz dönemde yapılan kurultaya atıfta bulunarak, “İstikrar sloganıyla kazandınız, ancak kendi uydurduğunuz slogana inanıyor musunuz?” diyerek hükümete yüklendi. Başkan, bu kötü tablo karşısında harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, "Kurultay heyecanından çıkıp gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.