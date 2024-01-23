Başkan Uluçay açıkladı: 1 Yılda toplam 99 Milyon 215 Bin TL borç kapandı

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay görev süresinin ilk yılını geride bırakmasının ardından daha önce de söz verdiği gibi şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek adına ikinci basın toplantısını gerçekleştirdi.

Başkent Lefkoşa’da düzenlenen basın toplantısında, basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Uluçay, 1 yıl içerisinde Gazimağusa Belediyesi’nin geldiği aşamayı kalem kalem açıkladı.

Gazimağusa Belediyesi’nin mali durumu ve yeni dönem için belirlenen hedefleri paylaşan Başkan Uluçay, katılımcılara teşekkür etti.

1 Yılda toplam 99 Milyon 215 Bin TL borç kapandı

Gazimağusa Belediyesi’nin mali durumu Başkan Uluçay’ın sunumu ile basın mensupları ile paylaşıldı.

Buna göre;

31 Aralık 2022 tarihinde 181 milyon 987 bin TL

borçla devralınan Gazimağusa Belediyesi'nin borcu, 18 Ağustos 2023 itibariyle 110 milyon TL’ye, 31 Aralık 2023 itibariyle - 82 milyon 772 Bin TL' ye düşürüldü.

Başkan Uluçay’ın göreve geldiği günden bu yana yürütülen başarılı çalışmalar sayesinde 1 yılda 99 Milyon 215 Bin TL borç ödemesi yapıldı.

Tasarruf için atılan adımlar

Görevin alındığı günlerde öncelikle mali durumun ortaya konulması amacıyla Gazimağusa Belediyesi varlıklarının netleştirilmesi sağlandı.

Öncelikli olarak, mal ve hizmet alınmış firmalara olan borçların karşılanması ve piyasaya olan güvenin sağlanması gerçekleştirildi.

Oldukça maliyetli olarak gerçekleştirilen hizmet alımlarında araç parkı eksiklikleri ve arızalı araçlar olduğunun tespit edilmesinin sonrasında ise öncelikle arızalı araçlar faal duruma getirilmiş ve ihale yolu ile araç parkının geliştirilmesi ile hizmet maliyetlerinin orta vadede azaltılması sağlandı.

Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Ödemelerinin gününde ödenmeye başlanması sayesinde yıllık 1,2 Milyon TL düzeyinde tasarruf sağlandı.

Bankalardaki cari hesaplara ödenen faiz ödemeleri büyük ölçüde sınırlandırılarak yıllık 1.8 Milyon TL tasarruf sağlandı

Özel şirketten alınan Ot Kesme Temizliği hizmeti sınırlandırılarak yıllık 8.4 Milyon TL tasarruf sağlandı.

Özel şirketten alınan Çöp Toplama Araç Hizmeti sonlandırılarak yıllık 3.6 Milyon TL tasarruf sağlandı.

Kamyon ve dozer kiralamaları sınırlandırılarak yıllık 6.0 Milyon TL tasarruf sağlandı.

Etkin müzakere prensibi ile yapılan tasarruflar

Pis su arıtma sistemlerini yürüten Alman Firması Remondis ile yapılan müzakereler sonucu 1.5 Milyon Euro’yu aşan borç, 17.1 Milyon TL’lik ödeme ile kapatıldı.

Bu uzlaşı ile ciddi bir tasarruf sağlanırken öte yandan bu gelişme; AB ile Belediyemizin ilişkilerinin düzelmesini ve yeni finansman ihtiyaçlarının sağlanmasının önünü açtı.

Kıb-tek borçları gecikme faizlerinin % 80'ni bağışlanarak yapılandırıldı ve güncel borçların, aylık 96 bin TL taksitlerle düzenli olarak ödemesi yapılıyor.

1 yıllık süre içerisinde kamyon ve dozer ihtiyacı kamu kurumlarından bedelsiz olarak karşılanırken, zorunlu durumlarda ise hizmet alındı ve söz konusu araçların ihale yolu ile teminin sağlanmasına başlandı.

Su Deposunun 13.2 Milyon TL borcu yapılan görüşmeler sonrasında Su Dairesi’ne devredildi.

Belirtilen düzenlemeler ile 31 Milyon TL doğrudan tasarruf ve yürütülen diğer müzakere ve düzenlemeler vasıtasıyla da 50 Milyon TL’yi aşkın yıllık tasarruf sağlandı.

Geriye dönük eksik yatırımların tümü tamamlandı

25 Aralık 2023 tarihinde İhtiyat Sandığı’na toplam 10,995,179 TL ödeme yaparak çalışanların 2024 yılından önceki geriye dönük tüm eksik yatırımları tamamlandı.

Göreve gelinmesiyle birlikte ilk günden itibaren maaşlar günü gününe ödendi, birikmiş kıdem

tazminatı mükellefiyetleri yerine getirildi, çalışanların geriye dönük Sosyal Sigorta ve İhtiyat

Sandığı yatırımları tamamen ödendi ve güncel yatırımları da düzenli olarak her ay yatırılmaktadır.

YENİ DÖNEM HEDEFLERİ

• Uzun süredir şehrimizde devam eden kanalizasyon projesinin Şubat 2024'te son bulmasıyla birlikte şehrimizdeki kullanılmaz hale gelmiş yollar ve kaldırımlar adım adım yeniden yapılacak

• En kıymetli değerimiz olan Gazimağusa Belediyesi personeli liyakat ve performans çerçevesinde kurulacak yeni insan kaynakları sistemi ile daha verimli çalışma koşullarına kavuşturulacak.

• Şehrimizdeki trafik akışını rahatlatmak adına Çanakkale bölgesinden, Mağusa-Lefkoşa yoluna çıkacak bir kaçış yolu ve orta vadede bir kavşak inşa edilecek.

•Şehrimize olan araç giriş ve çıkışlarının rahatlaması için Güvercinlik - Tenten yolunun tamirinin yapılması maksadıyla KKTC Karayolları Dairesi, TC Karayolları Dairesi ve bölgede bulunan beton santralleri ile işbirliği içerisinde inisiyatif alınacak.

• Şehrimizin tarihinde önemli bir yeri olan Baykal Tüneli restore edilip ziyarete açılacak.

• Şehrimizin sulak alanları ve göletleri için çevre dostu yeşil alan projeleri hazırlanacak.

• Şehrimizin herkes için erişilebilir olması adına Engelli Hakları çerçevesinde sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde belediyemiz bünyesinde Engelsiz Mağusa Birimi oluşturulacak.

• Şehrimiz içerisinde birçoğu hasarlı bulunan çocuk parklarının ve yeşil alanların yeni park mobilyaları ve oyun alanları eklenerek yeniden düzenlenmesi yapılacak.

• Mağusa bölgesindeki plajların kamusal kullanımı artırılarak plajlardaki sportif faaliyetler geliştirilecek. Mağusa bölgesindeki plajların yenilenmesi ile çehresi çağdaş bir yapıya kavuşturulacak.

• 6 bin adet elektronik su saati alınıp su sisteminin kontrolünün sağlanması için SCADA sistemiyle ilgili adım atılacak. Ayrıca Harika Mahallesi, Anadolu Mahallesi ve Mutluyaka'nın su problemini çözmek için yeni hat ve yeni pompa sistemi kurulacak.

• DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi ile iş birliği içerisinde Akıllı Kent Uygulaması ile ilgili çalışmalara başlandı. Bu yıl içerisinde deneme sürümü faaliyete geçirilecek.

• Şehrimizi gençlerimizle beraber yönetmek adına gençlerin de karar alma süreçlerine katılmasını sağlayacak olan Mağusa Gençlik Konseyi'nin düzenli faaliyetlerine başlaması.

• Halkla ilişkiler birimimizin hizmet kalite ölçümü çerçevesinde hali hazırda ses kayıt sistemine geçmesiyle beraber, önümüzdeki dönem için hedefimiz hizmet alanlara telefon üzerinden memnuniyet anketi de yapılacak.

• Şehrimizin önemli noktalarından biri olan Anıt Gazinosu restore edilerek yeni işletme modeliyle halkımızın tekrar aktif kullanımına sunulacak.

• Şehrimizin sembollerinden biri olan 24. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali'ni yeniden sanatseverlerle buluşturacağız.

• Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile istişare içerisinde Mağusa Sulu Çember'e yapılacak Şampiyon Melekler Anıtı'nın proje yarışmasının neticelenmesiyle birlikte uygulamaya konması.

• Gazimağusa Belediye binası karşısındaki Çamlık alanın düzenlenmesi ve halkımızın kullanımına sunulacak.

• Atatürk Kültür Salonu yeniden düzenlenerek kültür sanat faaliyetlerine daha fazla ev sahipliği yapabilecek duruma getirilecek

• Gazimağusa Trafik Master Planı'nın tamamlanması ile plan çerçevesinde yapılacak uygulamalara devam edilecek.