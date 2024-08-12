Başkan Uluçay: Şehrimize Kanalizasyon Atığı Boşaltılmasına Müsaade Etmeyeceğiz

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay farklı şehirlere ait kanalizasyon atıklarının Gazimağusa sınırları dahilinde vidanjörler yardımı ile boşaltım yapması konusunda açıklamada bulunarak bu tip atıkların şehre boşaltılmasına izin verilmeyeceğiz

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay farklı şehirlere ait kanalizasyon atıklarının Gazimağusa sınırları dahilinde vidanjörler yardımı ile boşaltım yapması konusunda açıklamada bulunarak bu tip atıkların şehre boşaltılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Bir süreden beridir farklı şehirlere ait kanalizasyon atıklarının vidanjörlerle Gazimağusa’ya boşaltım yapması konusu kent genelinde büyük rahatsızlık yarattı.



Yaşanan çevre kirliliğine duyarsız kalmayan Gazimağusa Belediyesi ekipleri, belediye sınırları içerisinde farklı bir şehirden gelip kanalizasyon atığı boşaltımı yapan özel bir şirkete ait bir vidanjöre 33,926 TL( 1 brüt asgari ücret) para cezası kesti.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, şehrimize bu tip atıkların boşaltılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini bugün bir kez daha vurgulayarak kent halkının müsterih olmasını ifade etti.



Gerek Gazimağusa Kaymakamlığı gerekse diğer belediyeler ile istişarelerin süreceğini kaydeden Uluçay, bölgede daha büyük bir çevre felaketinin oluşmasını önlemek adına kanalizasyon atıklarının Gaz