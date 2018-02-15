Başkan ve 3 üye Kıb-Tek Yönetim Kurulu'ndan istifa etti

Başkan ve 3 üyenin istifa mektubu

"Nisan 2016 tarihinden itibaren yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte görev yaptığım

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’ndan, hükümetin bugün güvenoyu almasıyla

birlikte, yeni hükümetin Kıb-Tek ile ilgili yeni görevlendirmeyi yapabilmesinin önünü

açmak maksadıyla istifa etmiş bulunuyoruz. İstifamızı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na

bugün itibarı ile iletmiş bulunuyoruz.

Kurumu aldığımız yerden çok daha iyi bir noktaya getirdiğimiz gerçeği ortadadır ve bizden

sonra bu güzide kurumun yönetimine gelecek olan arkadaşlarımızın kurumu daha da ileriye

götürmelerini temenni ediyoruz. Bu temennimizin de takipçisi olacağız.

Bizi bu göreve atayan başta UBP Genel Başkanı ve dönemin Başbakanı Sayın Hüseyin

Özgürgün’e bize gösterdiği güven ve yaptığımız icraatlarda verdiği destek için teşekkür

ederken, bağlı bulunduğumuz Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Sunat Atun’a, 22 aydır

birlikte görev yaptığımız fedakar Kıb-Tek çalışanı mesai arkadaşlarımıza teşekkürü bir

borç biliriz.



Hasan Çetin Erçen

Başkan



Yalçın Koçyiğit

Üye



Mustafa Tıngır

Üye



Cem Pişmiş

Üye"