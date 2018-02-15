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Başkan ve 3 üye Kıb-Tek Yönetim Kurulu'ndan istifa etti

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Başkan ve 3 üye Kıb-Tek Yönetim Kurulu'ndan istifa etti
Başkan ve 3 üyenin istifa mektubu

"Nisan 2016 tarihinden itibaren yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte görev yaptığım
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’ndan, hükümetin bugün güvenoyu almasıyla
birlikte, yeni hükümetin Kıb-Tek ile ilgili yeni görevlendirmeyi yapabilmesinin önünü
açmak maksadıyla istifa etmiş bulunuyoruz. İstifamızı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na
bugün itibarı ile iletmiş bulunuyoruz.
Kurumu aldığımız yerden çok daha iyi bir noktaya getirdiğimiz gerçeği ortadadır ve bizden
sonra bu güzide kurumun yönetimine gelecek olan arkadaşlarımızın kurumu daha da ileriye
götürmelerini temenni ediyoruz. Bu temennimizin de takipçisi olacağız.
Bizi bu göreve atayan başta UBP Genel Başkanı ve dönemin Başbakanı Sayın Hüseyin
Özgürgün’e bize gösterdiği güven ve yaptığımız icraatlarda verdiği destek için teşekkür
ederken, bağlı bulunduğumuz Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Sunat Atun’a, 22 aydır
birlikte görev yaptığımız fedakar Kıb-Tek çalışanı mesai arkadaşlarımıza teşekkürü bir
borç biliriz.


Hasan Çetin Erçen
Başkan


Yalçın Koçyiğit
Üye


Mustafa Tıngır
Üye


Cem Pişmiş
Üye"

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