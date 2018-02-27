Başkan ve üyeler belirlendi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, meclis komitelerinde yeni dönemde görev alacak başkan ve üyeler okunarak ilan edildi



Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanlığına CTP milletvekili Doğuş Derya, Başkan vekilliğine UBP milletvekili İzlem Gürçağ, Sayıştay Komitesi Başkanlığına UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu, Başkan Vekiliğine HP milletvekili Gülşah Manavoğlu, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanlığına CTP milletvekili Armağan Candan, Başkan Vekilliğine UBP milletvekili Hasan Taçoy, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığına HP milletvekili Jale Refik Rogers, Başkan Vekilliğine UBP milletvekili Menteş Gündüz; Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanlığına Fazilet Özdenefe, Başkan Vekilliğine de UBP milletvekili Ali Pilli getirildi.

Meclis’teki 5 sürekli komite ile 1 geçici ve özel komite şu isimlerden oluşuyor:



SAYIŞTAY KOMİTESİ

Faiz Sucuoğlu (UBP) Başkan, Gülşah Sanver Manavoğlu (HP) Başkan Vekili; Hasan Büyükoğlu (HP), Armağan Candan (CTP), Oğuzhan Hasipoğlu (UBP), Salahi Şahiner (CTP) ve Ünal üstel (UBP) üye olarak görev alacak.

İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ

Jale Refik Rogers (HP)Başkan, Menteş Gündüz (UBP)Başkan Vekili; Özdemir Berova ve Resmiye Canaltay (UBP), Sıla Usar İncirli ve Fazilet Özdenefe (CTP), Hasan Topal (HP) üyeler.

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ

Doğuş Derya (CTP) Başkan, İzlem Gürçağ Altuğra (UBP) Başkan Vekili, Asım Akansoy (CTP), Erek Çağatay (HP), Nazım Çavuşoğlu (UBP), Yasemi Öztürk (UBP), Jale Refik Rogers (HP) üyeler.



DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ

Fazilet Özdenefe (CTP) başkan, Ali Pilli (UBP) Başkan Vekili, Sunat Atun (UBP), Hasan Büyükoğlu ve Erek Çağatay (HP), Aytaç Çaluda (UBP), Sıla Usar İncirli (CTP) üyeler.



EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ

Fikri Toros (CTP) Başkan, Ersin Tatar (UBP)Başkan Vekili, Olgun Amcaoğlu (UBP), Mesut Genç (HP), Biray Hamzaoğulları (CTP), Gülşah Sanver Manavoğlu (HP) ve Hasan Taçoy (UBP) üyeler.

AB UYUM YASA TASARILARINI GÖRÜŞMEK ÜZERE OLUŞTURULAN GEÇİCİ VE ÖZEL KOMİTE

Armağan Candan (CTP)Başkan, Hasan Taçoy (UBP) Başkan Vekili, Hasan Büyükoğlu (HP), Oğuzhan Hasipoğlu (UBP), Gülşah Sanver Manavoğlu (HP), Ersan Saner (UBP) ve Fikri Toros (CTP) üyeler.