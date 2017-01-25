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Başkan Yardımcısı’nın veto hakkı olacak mı?

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Başkan Yardımcısı’nın veto hakkı olacak mı?
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı NTV’ye müzakereleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mont Pelerin’de 2 gün süren teknik çalışmalarda statünün korunması anlamındaki garantilerin Avrupa Birliği kapsamında sağlanamayacağının çok net olarak ortaya çıktığını söyledi.

Kıbrıs Türk tarafının konuya ilişkin fikir eksersizi olarak sunduğu öneriyi de aktaran Akıncı, önerilerinin ‘Anayasal statü tehlikeye girerse, o zaman bizim kurucu devletimizin çerçevesinde kalacak bir müdahale hakkını Türkiye’ye verelim’ şeklinde olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı NTV’ye müzakereleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Güvenlik ve Garantiler konusuna değinen Akıncı, Kıbrıs Rum Tarafı’na fikir eksersizi anlamında sunulan öneriyi ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Anayasal statü tehlikeye girerse, o zaman bizim kurucu devletimizin çerçevesinde kalacak bir müdahale hakkını Türkiye’ye verelim” dedi.

Akıncı, önerisinde bu çağrının emniyet sübapları bir bir geçildikten sonra; son çare olarak Kıbrıslı Türkler kendi parlamentolarından geçirecekleri bir kararla olması yönünde olduğunu da kaydetti.

Kıbrıs Rum Tarafı’nın ise sıfır asker ve sıfır güvenlik dediğini belirten Akıncı, “Bunu da bizim kabul etmemiz mümkün değil” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Mont Pelerin’de 2 gün süren teknik çalışmaların yapıldığını, sorular sorulduğunu ve Kıbrıslı Türklerin arzu ettikleri bir güvencenin; statünün korunması anlamındaki garantilerin AB kapsamında sağlanamayacağının çok net olarak ortaya çıktığını vurguladı.

Başkan Yardımcısı’nın veto hakkının bulunup bulunmayacağına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Akıncı, şunları söyledi:

“Şimdi veto hakkı kalktı gibi algılanıyor. Dönüşümlü başkanlığın için boş deniyor. Hayır öyle değil. Yine bu üç alanda savunma dış politika ve güvenlik, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum başkanlar birlikte kararlar aldıkları takdirde o kararlar geçerli olacak. Başkan duruma göre Rum olacak, yardımcısı Türk, Türk başkan olduğunda yardımcısı Rum olacak”.

Kıbrıs konusunun daha fazla uzamamasının herkesin yararına olacağını belirten Akıncı, “Eğer ortak olacak diğer taraf ‘Hayır kardeşim ben bu yarımda mutluyum. Yoluma böyle devam edeceğim derse onu zorla yanınıza getiremezsiniz. KKTC elbette kendi yoluna devam edecek” dedi. 

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