Başkan Yeniden Serkan Kırmızı İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği (İEZB) 13. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği’nin 13. Olağan genel kurulu Çarşamba günü yapıldı. İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da başlayan genel kurulda tek aday olan Serkan Kırmızı, bir kez daha başkanlığa seçildi. Üyelerin güvenini tazeleyen Kırmızı, kurultaya katılan ve destek olup sahip çıkan herkese teşekkür etti. 13. Olağan genel kurulda İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği (İEZB) Başkanı’nın yanı sıra yeni yönetim de belirlendi.

Başkan Yeniden Serkan Kırmızı

Genel Kurulda Yeni Yönetim de Belirlendi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan İEZB 13. Olağan Genel Kurulu, divan başkanlığının seçimi ve Serkan Kırmızı’nın yaptığı odanın çalışmalarının yer aldığı görsel sunum ile devam etti. İEZB Üyelerinin katıldığı Olağan Genel Kurulda divan başkanlığını Serhan Cömert, sekreterliğini Ramadan Öztörel, saymanlığını ise Sinan Yılmaz yaptı.

Serkan Kırmızı: Üretenin Var Olduğu Bu Dünyada Ülke Ekonomisi Kalkınacak

Tek aday olarak katılan ve bir kez daha üyelerin güvenini tazeleyerek yeniden İEZB Başkanı seçilen Serkan Kırmızı, seçim öncesi genel kurula hitaben bir konuşma yaptı. Kurultaya katılan ve destek olup sahip çıkan herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kırmızı, başkanlığı döneminde kendisine destek verenlere de şükranlarını sundu. Geçtiğimiz dönem yaptığı çalışmalar hakkında da genel kurula katılanları bilgilendiren Serkan Kırmızı, dünyanın ve ülkenin içinden geçtiği bu zorlu pandemi sürecinde öğrendikleri en önemli şeyin, üretenin var olduğu bu dünyada ülke ekonomisinin her zaman kalkınacağını gördüklerini söyledi.

İezb Mesleki Eğitim Merkezi İçin ‘Bir Basamak Da Sen Ol’ SMS Bağışı Başlatıldı

Konuşmasında İEZB’nin kurumsallaşma çalışmalarından da bahseden ve bu süreçte birçok ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Kırmızı, İEZB Mesleki Eğitim Merkezi’nin temelinin atılma çalışmalarını da hızlandırdıklarını açıkladı. İEZB Mesleki Eğitim Merkezi projesini günün koşullarına göre revize ettiklerini de belirten Kırmızı, bununla KKTC’de bugüne kadar ki en büyük işbirliğini gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. 10 sivil toplum örgütü, 8 Belediye ve çok sayıda iş insanının desteğini alarak İEZB Mesleki Eğitim Merkezi’ne hız vererek, “Bir Basamak da Sen Ol” SMS bağış kampanyasını da başlattıklarını vurguladı.

Serkan Kırmızı: Hibe Programlarına İlgiliyi Artırdık

AB’nin pandemiyle birlikte işletmelere sunduğu can suyu destek paketine de değinen Serkan Kırmızı, esnafların bu paketten yararlanmasını sağladıklarını da sözlerine ekledi. İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, hazırlanan hibe programlarına esnafın ilgisini artırdıklarının altını çizdi. Can Suyu 1 hibe programı çerçevesinde başvuru yapan 37 esnaftan 31’nin, Can suyu 2 hibe programında ise başvuru yapan 25 esnaftan 20’sinin paketten yararlanabildiğini söyleyen Kırmızı, İEZB tarafından, iş istihdamını koruma hibe programına ise 19 kişi için başvuru yapıldığını ve bunlardan 8 kişinin kabul gördüğünü açıkladı. Kırmızı, kabul edilmeyen esnafın ise SSK Primlerindeki eksiklikten dolayı istenilen kriterlere uymadığından hibe programlarından yararlanamadıklarını ifade etti.

Serkan Kırmızı: 78 Kişinin Kredi Başvurusu Kabul Gördü

Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de görülen Koronavirüs salgınının ülke esnafına zor günler yaşattığını hatırlatan Kırmızı, pandeminin başladığı dönemde İEZB’ye kayıtlı 120 esnafın kredi başvurusunda bulunduğunu bunlardan 78’inin %4.5 faizle krediden yararlanabildiğini de açıkladı. Serkan Kırmızı, konuşmasının ardından Genel Kurula katılan üyelerin sorularını da yanıtladı.

İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği 13. Olağan Genel Kurulu, başkan ve yönetimin belirlenmesinin ardından bütçe de genel kurula sunuldu. Genel Kurula tek aday olan Serkan Kırmızı, 13. Dönem İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği başkanlığına oy çokluğuyla seçilirken, tek adaylı yapılan genel kurula sunulan yönetim kurulu da onay aldı. Buna göre 13. Dönem İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU

Serkan Kırmızı - Baskan

Yılmaz Yılmazoğulları

Mahmut Sadun

Yakup Demir

Ahmet Karacalı

Gökberk Alp Yakar

Servet Menekşe

Derya Urfalı

Sevim Talay

Meylin Avcılar

Disiplin Kurulu

Rasım Küçük

Yılmaz Yılmazoğulları

Hüseyin Nergüz

Denetleme Kurulu

Ramadan Öztörel

Halil Musalar