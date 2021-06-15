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Başkanlar Merkez Lefkoşa’da buluştu

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarihinin en büyük öz kaynak yatırımlarının başında gelen, kültür, sanat, spor ve ekonomi faaliyetlerinin bir arada yürütülebileceği Merkez Lefkoşa’nın tanıtım toplantıları tamamlandı.
Başkanlar Merkez Lefkoşa’da buluştu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarihinin en büyük öz kaynak yatırımlarının başında gelen, kültür, sanat, spor ve ekonomi faaliyetlerinin bir arada yürütülebileceği Merkez Lefkoşa’nın tanıtım toplantıları tamamlandı.

Son tanıtım toplantısına Lefkoşa Türk Belediyesi’nde geçmiş dönemlerde başkanlık yapmış 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kutlay Erk ile Cemal Bulutoğluları, son iki dönemde görev yapan bazı belediye meclis üyeleri ile şu an görev yapmakta olan meclis üyeleri yanında Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ile Girne Belediyesi Asbaşkanı Hakan Onurlu katıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, tanıtımda açık pazar, çarşı, etkinlik ve organizasyon alanı gibi çok yönlü özelliklere sahip merkezin iç ve dış alanlarını gezdirerek işlevleri konusunda bilgiler aktardı.

Etkinlikte, Lefkoşa Belediye Orkestrası da müzik dinletisi sundu. LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasına “Projenin uygulamasına 300 kamyon atık çıkararak başladık. Bu alanı haftada bir düzenlenen Açık Pazar yanında sanatsal, kültürel faaliyetler, yerel üreticileri destekleyecek çeşitli aktiviteler yanında araç pazarlarından sergi, fuar gibi birçok amaca hizmet edebilecek çok fonksiyonlu aktivite zenginliği olan bir yapı planladık. Toplam 9 Milyon TL’lik bu dev yatırımı 2021 yılında bitirip faaliyete geçirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.  

Açılışa diğer belediye başkanlarını da davet etme nedenini açıklayan Başkan Harmancı, ülkenin farklı yerlerinde birçok etkinlik düzenlendiğini, Merkez Lefkoşa’nın başta yerel yönetimlerin etkinlikleri olmak üzere tüm faaliyetlerin duyurusu için bir ön tanıtım veya çalışma yeri olabileceğini de kaydetti.

Merkez Lefkoşa’nın tamamen engelsiz bir yapı olarak tasarlandığını vurgulayan Başkan Harmancı, kapalı alanda 85 kişilik tiyatro ve amfi salonu, 280 metrekarelik sergi, sportif faaliyet ve etkinlik salonu, restoran-kafe, 2 özel toplantı odası ve idari binaların olduğunu dile getirdi.

Başkan Harmancı: “Burada sadece bir açık pazar yapmadığımızın bir kez daha altını çizmek isterim. Merkez Lefkoşa’nın saydığım özelliklerini yansıtabilmesi için burayı birçok adımla desteklemeyi düşünüyoruz. Bizlere çeşitli etkinlikler için talepler geliyor. Artık bu beklentide olan insanlarımıza rahatça cevap verebilecek bir yerimiz, merkezimiz var. Şimdiden 7 farklı etkinlik için burası rezerve edilmiştir.” dedi.  

Başkan Harmancı konuşmasını, “Bu yapılan büyük yatırım sadece çarşı ve Açık Pazar için değil aynı zamanda etkinliklerin de kalbi, merkezi olabilecek şekilde dizayn edildi. Geçmişten bugüne Lefkoşa’ya emek veren tüm eski belediye başkanlarına, iki dönemdir benimle çalışan seçilmiş belediye meclis üyelerine, tüm takım arkadaşlarıma ve buraya gelerek bizleri onurlandıran tüm belediye başkanlarına çok teşekkür ederim.” sözleriyle noktaladı. 

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