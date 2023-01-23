Başkanlar ‘uzlaşı’ arıyor!

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bugün LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile bir araya gelerek mahkeme sürecini, iki toplumlu arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması ve birikmiş borcun nasıl ödeneceği ile ilgili konuları görüşeceklerini belirtti.

Amcaoğlu, “Bundan sonrası için belki bir çözüm veya uzlaşma yolu bulunur. Bugüne kadar yaşananlara belki bir sünger çekilir, sonrasında da arıtma tesisi için uygun şekilde biz de üzerimize düşeni yaparız” ifadelerini kullandı.

“UZLAŞI OLMAZSA YARGIYI BEKLEYECEĞİZ”…

Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Belediyesi’nin, Lefkoşa’daki pompa istasyonunun elektriğinin ödenmesi veya arızaların tamir edilmesi ile ilgili zaman zaman katkı koyduğuna da dikkat çekerek, son dönemlerde anlaşmazlığın ortaya çıkması ile diyalog yolunun oluşturulamaması nedeniyle konunun yargıya taşındığını vurguladı. Amcaoğlu, bugünkü görüşmenin sonucunda herhangi bir uzlaşının sağlanamaması durumunda ise yargı sürecini bekleyeceklerini açıkladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Gönyeli Belediyesi arasında yıllardır süregelen kanalizasyon sorununda yargı süreci devam ederken, belediye başkanları da yaşanılan sıkıntıları konuşmak için bugün bir araya geliyor.

LTB ile Gönyeli Belediyesi arasında devam eden ‘kanalizasyon ve arıtma’ davasındaki son duruşmada mahkeme, ‘Bir belediyenin, başka bir belediye aleyhine kamu alacağı kapsamında işlem başlatabileceğine’ hükmederek, icrayı engelleyen kararı ortadan kaldırmıştı.

KIBRIS’a konuşan Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile bir araya geleceklerini ve gelinen noktayı birlikte değerlendireceklerini söyleyerek, “Bundan sonrası için belki bir çözüm veya uzlaşma yolu bulunur. Bugüne kadar yaşanılanlara belki bir sünger çekilir” dedi.

İki toplumlu olarak işletilen Yeni Atık Su Arıtma Tesisi’nin 10 yıllık sözleşmesinin haziranda sona ereceğine ve bu süreç içerisinde Kıbrıs Türk tarafının ödemediği ciddi bir borç olduğuna da işaret eden Amcaoğlu, bunu da belediyelerin aşamayacağını, problemin ‘hükümet nezdinde’ ele alınarak çözülmesi gerektiğini açıkladı.

“Gelinen noktayı değerlendireceğiz”

Hüseyin Amcaoğlu, geçtiğimiz çarşamba sonuçlanan dava dışında Gönyeli Belediyesi’nin ‘böyle bir borç bulunmadığına dair’ açtığı davada yargı sürecinin devam ettiğini de söyleyerek, böylesi bir yükümlülükle karşı karşıya kalmamak için bunu ispatlama çabasına girdiklerini ifade etti.

Amcaoğlu, Mehmet Harmancı ile bir araya gelerek mahkemede bulunan süreç, iki toplumlu arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması ve birikmiş borcun nasıl ödeneceği ile ilgili konuları görüşeceklerini belirterek, gelinen noktayı ‘istişareyle’ değerlendireceklerini söyledi.

“Bundan sonrası için belki bir çözüm veya uzlaşma yolu bulunur. Bugüne kadar yaşananlara belki bir sünger çekilir, sonrasında da arıtma tesisi için uygun bir şekilde biz de üzerimize düşeni yaparız” vurgusu yapan Amcaoğlu, görüşme sonucunda uzlaşı sağlanamaması durumunda ise yargı sürecini bekleyeceklerini açıkladı.

Amcaoğlu, Gönyeli Belediyesi’nin, Lefkoşa’daki pompa istasyonunun elektriğinin ödenmesi veya arızaların tamir edilmesi ile ilgili zaman zaman katkı koyduğuna da dikkat çekerek, son dönemlerde anlaşmazlığın ortaya çıkması ile diyalog yolunun oluşturulamaması nedeniyle konunun yargıya taşındığını vurguladı. Esas sorunun ise iki toplumlu olarak işletilen Yeni Atık Su Arıtma Tesisi’nde olduğunu söyleyen Amcaoğlu, suyun yüzde 30’unu Kıbrıs Türk tarafı karşılarken, yüzde 70’ini ise Kıbrıs Rum tarafının karşıladığını hatırlattı.

“Ödenmeyen ciddi bir borç var”

Hüseyin Amcaoğlu, Alman ve Türk firma ortaklığındaki işletmenin 10 yıllık sözleşmesinin haziranda sona ereceğini de işaret ederek, Kıbrıs Türk tarafı olarak 10 yıl içinde ödenmeyen ciddi bir rakam olduğunu kaydetti. Yüzde 30’luk ilgili kısım için LTB’nin bugüne kadar ‘pek fazla’ ödeme yapmadığını söyleyen Amcaoğlu, “İçişleri Bakanlığı’nın bütçesinde yer alan atık su arıtma kaleminden aktarılanla bugüne kadar süreç devam etti ve ciddi bir borç birikti” şeklinde konuştu.

Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Aramızda yaşanan sorunlar dışında da ciddi sıkıntılar var. Tam rakamı bilmiyorum ama 7-8 milyon Euro’luk bir borç var, ki bunu da görüşmemizde öğreneceğiz. Bu sorun nasıl aşılacak, bu borç nasıl ödenecek, sonra ne olacak? Budur önemli olan çünkü bu problem, belediyelerin aşabileceği bir şey değil. Sorunun hükümet nezdinde ele alınarak çözülmesi gerekiyor.”

Amcaoğlu, Alayköy’ü projelendirmek istediklerini de söyleyerek, “Belki Değirmenlik de kanalizasyon projesine ileride başlayacak. Yani orasının kapasitesinin de artırılması gerekiyor. Hepsini değerlendirelim. Görüşmeden sonra çok daha net konuşabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Gönyeli-Yenikent bölgesinde ana taşıyıcı hatların eksikliğine de dikkat çeken Amcaoğlu, bu konuda da proje ve çalışmalarını yaptıklarını; bu bağlamda, Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi ile kaynakla ilgili görüşmelerinin devam ettiğini vurguladı.

Amcaoğlu, bu sıkıntıyı gidermek istediklerini, gerekenlerin bir kısmını yerel kaynaklarla da yapabileceklerini ve en önemli sorunun bu olduğunu kaydederek, “Bu konular üzerine Mehmet Harmancı ile görüştükten sonra çok daha net konuşabileceğiz” vurgusunu yaptı.