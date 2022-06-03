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Başkanlar ve Meclis üyeleri yetkilerini kullanamayacak!

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Eski Ombudsman Emine Dizdarlı, televisyon programına katıldı
Başkanlar ve Meclis üyeleri yetkilerini kullanamayacak!

Yerel yönetim seçimlerinin Haziran sonunda yapılmayacak olması ve belediyeler reformu konusuyla ilgili konuşan Dizdarlı, önemli açıklamalarda bulundu.

 ‘İçerisinde bulunduğumuz dönem, Anayasa’nın en fazla ihlal edildiği dönemdir’ diyen Dizdarlı, Anayasa’ya göre seçimlerin 4 yılda bir yapılması gerektiğini ve yapılmadığı takdirde, Anayasa’nın açık bir şekilde ihlal edilmiş olacağını kaydetti.

Haziran ayı sonunda sıkıntılı bir dönem başlıyor

‘Bunun birçok sonucu olacak ve çoğu sonuç da olumsuz olacak’ diyen Dizdarlı, sözlerine şöyle devam etti:

“Yasaya göre görev süresi dolan belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri görev süreleri dolduğunda hiçbir yetkileri kalmayacak. Personel işlerine devam edecek ama başkanlar yeni mali yükümlülükler altına giremeyecek, istihdam olmayacak, ihaleler olmayacak. Yetki isteyen karar isteyen hiçbir işi ne başkan ne de meclis üyeleri yapamayacak. Karar da alınırsa geçersiz sayılacak. Haziran ayı sonunda sıkıntılı bir dönem başlıyor.”

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