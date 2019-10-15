Başkanlık Sarayı önünde silahlanmaya destek mitingi

Fileleftheros’un haberine göre, adı geçen grup açıklama yayımlayarak Rum halkına, Rum Başkanlık Sarayı önünde 19.00’da düzenleyeceği mitinge katılma çağrısı yaptı.
Açıklamasında “ölümcül Türk tehdidi ancak savunmamızı güçlendirerek göğüslenebilir” iddiasında bulunan grup Rum yönetimine ve Rum siyasilere de “kötümserliği bırakın, özgür bölgelerin etrafına Demirden Bariyer kurun” çağrısı yaptı.
Açıklamada ayrıca “Savunmamızı takviye etme zamanı gelmiştir. Savunma güvenlik demek, itibar demek, özgürlük demek. Gelin bu millî fayda çabasını güçlendirelim. Sesimiz birlikte gürleşir” denildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.