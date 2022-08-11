Başkanlık seçim anketi

Güney Kıbrıs’ta Şubat 2023 yılında yapılacak olan başkanlık seçimlerine ilişkin anketler basında yer almaya devam ediyor.

Güney Kıbrıs’ta Şubat 2023 yılında yapılacak olan başkanlık seçimlerine ilişkin anketler basında yer almaya devam ediyor.

“CMRC” şirketinin, 18-19 Temmuz tarihlerinde, 850 kişiyle telefonla yapılan anketin sonuçları açıklandı

Gelecek hafta seçim olması durumunda başkan olarak kimi seçerdiniz sorusuna karşılık, yüzde 27.7 Nikos Hristodulidis; yüzde 17.7 Averof Neofitu, yüzde 15.5 Andreas Mavroyannis, yüzde 2.5 Ahilleas Dimitriadis; yüzde 2.7 Hristos Hristu; yüzde 0.8 Yorgos Kolokasidis; yüzde 0.6 Konstantinos Hristofidis; yüzde 0.7 Marios İliadis yanıtını verirken diğer yanıtlar ise “yüzde 0.7 diğer adaylar, yüzde 12.9 karar vermedim, yüzde 18.2 ise bilmiyorum/yanıt vermiyorum” şeklinde yer aldı.

Gazete, Hristodulidis’in bir ay önce, aynı şirketin anketine göre yüzde 34.6 oy aldığına da dikkati çekti.