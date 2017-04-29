Başkası adına düzenlenmiş olan kimliği verirken yakalandı

Üzerinde resmi bulunan sahte kimliği verirken suçüstü yakalandılar.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün (28.04.2017), 19.30-20.30 saatleri arasında, Lefkoşa’da, faaliyet gösteren bir otel odasında kalmakta olan A.T.(E-51) daha önceden temin etmiş olduğu başkası adına düzenlenmiş olan ve üzerinde N.B.M. (E-24)’nin resmi bulunan sahte Bulgaristan kimliğini N.B.M.’ye verdiği bir sırada suçüstü tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Bahse konu sahte pasaport emare olarak alınmıştır.

Polisin olaya ilgili soruşturması devam etmektedir.