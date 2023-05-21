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Başkasına ait cüzdanı çalan Waleed Nidhal Fayez Alshuorah ve Hani A.M. Abukwaik 2 gün daha tutuklu kalacak

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UKÜ’de faaliyet gösteren bir kafeterya içerisinde başkasına ait cüzdanı çalan zanlı Waleed Nidhal Fayez Alshuorah ve Hani A.M. Abukwaik, soruşturma kapsamında 2 gün daha tutuklu kalacak.
Başkasına ait cüzdanı çalan Waleed Nidhal Fayez Alshuorah ve Hani A.M. Abukwaik 2 gün daha tutuklu kalacak

Uluslararası Kıbrıs Ünüversitesi içerisinde faaliyet gösteren Break Point isimli kafeteryada; 2 Mayıs 2023 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Hamitköy Lefkoşa'da sakin Tanya Hassan Rasool Rasool'a ait 250 TL değerindeki mavi beyaz renk cüzdan ve içerisinde muhafaza edilen 3 bin USD nakit para ve VİSA banka kartı faili meçhul şahıs veya şahıslar tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Bulak, olguları aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan kamera kaydı incelemelerinde meselede bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı-1 Waleed Nidhal Fayez Alshuorah’in, 17 Mayıs 2023 tarihinde derdest emri gereği UKÜ'de tespit edilerek tutuklandığını söledi.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada sirkat edilen cüzdan ve banka kartının bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlı Hani A.M. Abukwaik’in ise 18 Mayıs 2023 tarihinde Haspolatta tespit edildiğini söyledi.

Polis, konu ile ilgili izahat istendiğinde; zanlı 1'in kendisine vermiş olduğu 500 dolardan kalan 400 dolar nakit paranın zanlı Hani A.M. Abukwaik’in tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını söyledi.

ÇALINAN PARANIN BİR KISMI BULUNAMADI

Polis, zanlıların mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini ve teyit tekzibinin devam ettiğini, çalınan paranın bir kısmının bulunduğunu ve aramasının devam ettiğini belirterek zanlıların 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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