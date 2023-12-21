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Başkasına ait pasaportla Ercan'dan çıkmaya kalktı!

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Başkasına ait pasaportla Ercan Havalimanı'ndan çıkış yapmaya çalışan Nepal uyruklu 50 yaşındaki J.T suçüstü tutuklandı.
Başkasına ait pasaportla Ercan'dan çıkmaya kalktı!

Zanlı “başkasının kimliğine bürünme, sahte davranışla kayıt temini” suçlarından dün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı. 

Polis, 20 Aralık 2023 tarihinde saat 19.45 sıralarında Ercan Havalimanı'nda Nepal uyruklu Güney Kıbrıs’ta sakin J.T’nin KKTC'den çıkış yapmak isterken tasarrufunda bulunan Urmila Rai'ye Nepal pasaportunu görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle, adı edilenin kimliğine bürünüp sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma yapıldığını belirtti.

Polis, emare alınan pasaportun belge uzmanı tarafından incelendiğini; pasaportun orijinal olduğunun ancak zanlıya ait olmadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlı J.T'nin itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, pasaportu güneyde tanıştığı erkek bir şahıstan aldığını beyan ettiğini söylediğini ifade etti. 

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, ülkeyle yasal bağı bulunmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. 

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