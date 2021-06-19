Başkasına Ait Sürüş Ehliyetini Polise Verdiği Yetmedi, Soruşturmada da Başkasına Ait Pasaportu Verdi

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

16.06.2021 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde polisin trafik kontrolü yaptığı sırada, I.T.O.M. (E-26) başkasına ait sürüş ehliyetini görevli polise verip belgede adı edilenin kimliğine bürünüp, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı sahte davranışla kayıt temin etmiştir.