Başkasının adına kayıtlı pasaport ile ülkeye giriş yapmaya çalışan zanlı tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda, sahte Pakistan pasaportu ile ülkeye giriş yapan 20 yaşındaki zanlı ve meseleyle bağlantısı olduğu düşünülen 45 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Cuma günü, saat 13.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’ndan, ülkeye giriş yapan 20 yaşındaki R.A., daha önceden yurt dışında sahtelenmiş başka bir şahıs adında düzenlenen Pakistan pasaportunu görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği açıklandı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 45 yaşındaki Z.M.B. tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam ediyor.