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Başkasının ağaçlarından 1750 kilo harnup çaldılar

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PGM Basın Subaylığı açıkladı.
Başkasının ağaçlarından 1750 kilo harnup çaldılar

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

09-14.08.2021 tarihleri arasında, Mehmetçik – Yedikonuk köyleri arasında, Candan SÖZALP’a ait tarla içerisinde bulunan 72 adet harnup ağacı üzerinden yaklaşık 1.750 kilogram ağırlığında harnup ürünü çalınmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu harnupların benzer suçlardan poliste tutuklu olarak bulunan R.T.(E-66), H.T.(K-59), A.T.(E-44), H.Ö.(K-41), H.T.(K-42) ve İ.K.(E-36) tarafından toplanmak suretiyle çalındığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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