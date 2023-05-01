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Başkasının kimliğine büründü!

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Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temın Etmeye Teşebbüs suçundan tutuklanan zanlı M.M mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Başkasının kimliğine büründü!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı.

Polis, zanlı  M.M (K-28) Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temın Etmeye Teşebbüs suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 30.04.2023 tarihinde saat 06:50 raddelerinde Ercan Havalimanı’nda KKTC’den çıkış yapmak isteyen KKTC’de öğrenci olarak bulunan M.M daha önceden ismini bilmediği erkek bir şahıstan temin etmiş olduğu ve  tasarrufunda  bulunan Barrow Minteh Touray adına ısdar olunan 95880555 seri numaralı isveç pasaportunu görevli muhaceret memuruna KKTC’den çıkış yapmak için verdiği sırada tespit edilerek suç üstü gereği tutuklandığını söyledi.  

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip,  zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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