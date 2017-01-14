Başkasının kimliğine büründü, yakayı ele verdi

Lefkoşa'da gerçekleşen olayda, 2 kişi tutuklandı...

Polisten edinilen bilgilere göre, Kasım 2016 ayı içerisinde, Lefkoşa'da, O.A.(E-29)’nın, kendi ehliyeti işlemiş olduğu suçtan dolayı mahkemece alındığı halde, arkadaşı T.C.V. (E-21)’nin bilgisi ve yardımı ile, T.C.V. adına düzenlenmiş sürüş ehliyetini kendisininmiş gibi gösterip belgede adı geçenin kimliğine bürünerek yalan beyanla, bir iş yerinden kendi adına araç kiraladığı tespit edildi.

Bahse konu şahısların tutuklanmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.