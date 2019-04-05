Başkasının kimliğine bürünen kişi cezaevine gönderildi

18 Ocak 2019 tarihinde Gazimağusa limanından T.C. sakini Y.K.’a ait kimliği sahtelemek suretiyle KKTC’ye izinsiz giriş yapan E.S.B., Girne’de işlemiş olduğu sirkat suçundan Girne polisi tarafından tutuklanmıştı.

18 Ocak 2019 tarihinde Gazimağusa limanından T.C. sakini Y.K.’a ait kimliği sahtelemek suretiyle KKTC’ye izinsiz giriş yapan E.S.B., Girne’de işlemiş olduğu sirkat suçundan Girne polisi tarafından tutuklanmıştı.

Zanlı hakkında yapılan soruşturmada T.C. vatandaşı Y.K.’a ait kimlikteki resmini çıkarıp, kendi resmini koymak suretiyle başka bir şahsın kimliğine bürünerek 18 Ocak 2019 tarihinde Gazimağusa limanından KKTC’ye giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine 2 Nisan 2019 tarihinde Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne ileri işlem için teslim edilen zanlı, 3 Nisan 2019 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde 2 gün tutukluluk emri almıştı.

5 Nisan 2019 tarihinde teminat maksatları bakımından yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. Olguları aktaran tahkikat memuru İbrahim Gökova, zanlının sahte bir davranışta bulunarak Y.K.’a ait kimlikteki resmi çıkarıp kendi resmini koymak suretiyle tedavüle sürmesi sonucu sahte isimle KKTC ye giriş sağladığını aktardı.

Zanlının daha önce turist statüsü altında geldiği KKTC de 2 hırsızlık olayına karışması nedeniyle tutuklandığını ve teminatla serbest bırakıldığını belirten Gökova, zanlının izahat olarak sirkat suçuyla ilgili adaya girişinin yasak olacağını düşünerek bu eylemi gerçekleştirdiğini beyan ettiğini aktardı.

Zanlının sahte isimle KKTC ye giriş yapması nedeniyle yasal hiçbir statüsü olmadığını belirten Gökova, işlemlerin tamamlanabilmesi için zanlının 2 ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan, zanlıyı 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini emretti.

MHA