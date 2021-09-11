Başkasının kimliğine bürünerek çek bozdurttu

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

2021 yılı Haziran-Temmuz ayları içerisinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren Nurcan Çelik Ltd. isimli iş yerinde çalışan M.K.(E-29), işverenine, gerçekte mal satın almadığı bir müşteriden, işyeri adına mal satın aldığı beyanında bulunduktan sonra, işvereni tarafından sözde mal satın alınan şahıs adına iki ayrı çek yaprağı üzerine toplamda 18,400 TL yazılmasını sağladığı ve akabinde de konu şahsın kimliğine bürünerek çekleri bozdurmak suretiyle 18,400 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.