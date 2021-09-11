  • BIST 1.438,720
  • Altın 485,92
  • Dolar 8,4400
  • Euro 9,9500
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Başkasının kimliğine bürünerek çek bozdurttu

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Başkasının kimliğine bürünerek çek bozdurttu

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

2021 yılı Haziran-Temmuz ayları içerisinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren Nurcan Çelik Ltd. isimli iş yerinde çalışan M.K.(E-29), işverenine, gerçekte mal satın almadığı bir müşteriden, işyeri adına mal satın aldığı beyanında bulunduktan sonra, işvereni tarafından sözde mal satın alınan şahıs adına iki ayrı çek yaprağı üzerine toplamda 18,400 TL yazılmasını sağladığı ve akabinde de konu şahsın kimliğine bürünerek çekleri bozdurmak suretiyle 18,400 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denktaş’ın bitmeyen anıt mezarının bu kez elektriğini de kestiler11 Eylül 2021 Cumartesi 10:54
  • Eğitim Beklemez İnisiyatifi, Eğitim Bakanlığı ile sendikalar arasında gerçekleşen son dakika pazarlığının sonucu olarak seyreltilmiş eğitim kararını kınadı11 Eylül 2021 Cumartesi 10:44
  • Başbakan Saner, MTG ve YAK arasında oynanan Ahmet Sami Topcan Süper Kupa Final karşılaşmasını izledi11 Eylül 2021 Cumartesi 10:35
  • Beyaz Saray, Afgan mültecileri ABD'ye getiren uçuşların kızamık nedeniyle durdurulduğunu açıkladı11 Eylül 2021 Cumartesi 10:22
  • KTÜKD eğitimle ilgili endişelerini paylaştı... “Eğitimde yeni planlamaya gidilmeli”11 Eylül 2021 Cumartesi 10:06
  • Kanser tedavisinde sevindiren gelişme: Tümörlerinin büyümesini durduran ilaç geliştirildi11 Eylül 2021 Cumartesi 09:03
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?11 Eylül 2021 Cumartesi 08:26
  • 143 Vaka, 1 Ölü!10 Eylül 2021 Cuma 18:33
  • Akansoy’dan Asya bebek için eylem yapanlara destek10 Eylül 2021 Cuma 18:01
  • KOOP-SEN Genel Başkanı Güröz: “Şirketler Mukayyidi Tüm Tarafların Katılacağı Toplantı Çağıracaktı Ancak Bu Toplantı Yapılmadı”10 Eylül 2021 Cuma 17:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti