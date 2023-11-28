Başkasının Kimliğine Bürünerek Sahtekarlık Yapan Şahıslar Tutuklandı

Ercan Havalimanı'nda Dikkat Çeken Olay: Yurt Dışına Çıkmaya Çalışan Şahıslar, Başka Kimlikleri Kullanarak Sahtekarlık Yaptı! Tutuklandılar, Soruşturma Geniş Kapsamlı Devam Ediyor"

27 Kasım 2023 tarihinde, sabah saat 07:00 sularında Ercan Havalimanı'nda meydana gelen olayda, yurt dışına çıkmak isteyen ve gerçek kimlikleri henüz belirlenemeyen bir erkek ile kadın, yanlarında bulundurdukları başka bir erkek ve kadın şahsın adına düzenlenmiş pasaportları görevli memura sunarak sahtekarlıkla kayıt temin etmeye teşebbüs ettikleri belirlendi. Bahse konu şahıslar hemen tutuklanırken, soruşturma olayın detaylarını aydınlatmak üzere hızla devam ediyor