Başkasının Kimliğine Bürünürken Yakalandı

04.03.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde polis tarafından yapılan trafik kontrolü esnasında, E.T.M.(E-25)’nin işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı rapor edileceği sırada, tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına ısdar olunan sürüş ehliyetini polise ibraz edip belgede adı geçenin kimliğine büründükten sonra, belgedeki şahıs adına trafik cezası yazılmasını sağlayarak sahte davranışla kayıt temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.