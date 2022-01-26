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Başkasının Pasaportuyla KKTC' ye Giriş Yaptı

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Ercan Havalimanı’ndan başkası adına olan Pakistan pasaportu ile KKTC’ye giriş yapıp, başkasının kimliğine bürünen Mohammad Sohail’in ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Başkasının Pasaportuyla KKTC' ye Giriş Yaptı

Lefkoşa’da, “Sahte Resmi Evrakı Tedavüle Sürmek” suçundan yargılanan Mohammad Sohail’in aleyhindeki dava kararı açıklandı.

Sohail’in 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Yargıç Şerife Kâtip açıkladı.  

Şerife Kâtip, sanığın işlediği suçların ciddi ve vahim suçlardan olduğuna değindi.

Kâtip, sanığın 6.10.2021 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan başkası adına olan Pakistan pasaportu ile KKTC’ye giriş yapıp, başkasının kimliğine büründüğünü belirtti.

Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdikten sonra  7 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

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