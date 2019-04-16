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Başkasının yerine sınava girdi tutuklandı!

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Gazimağusa’da bir üniversitede yapılan Uluslararası İlişkiler Bölümü matematik sınavına arkadaşı yerine sınava girince yakalandı ve arkadaşı ile birlikte tutuklandı.
Başkasının yerine sınava girdi tutuklandı!

Gazimağusa’da bir üniversitede yapılan Uluslararası İlişkiler Bölümü matematik sınavına arkadaşı yerine sınava girince yakalandı ve arkadaşı ile birlikte tutuklandı.

15.4.19 tarihinde, Gazimağusa sakini Kamerun uyruklu öğrenci B. K. E. ( E.21 ), bir üniversitede yapılan uluslararası ilişkiler bölümü matematik sınavına arkadaşı olan Nijerya uyruklu F.O. A’nın yerine daha önce arkadaşı tarafından sahtelenmiş olan ve üzerinde kendisinin resmi bulunan Nijerya pasaportunun fotokopisi ile sınava girerek tedavüle sürmek suretiyle arkadaşının kimliğine büründü.
Sınav gözlemcisinin olayı fark etmesi üzerine olay ortaya çıkarak durumdan polis haberdar edildi. Sahte belge düzenleme, tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme suçlarından her iki şahıs aynı gün polis tarafından tutuklandı.

Öğrenci statüsüyle KKTC de bulunan her iki zanlı bugün teminat maksatları bakımından Gazimağusa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı. olguları değerlendiren yargıç Umut İnan her iki zanlının KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportlarını polise teslimi, 10000’er TL nakdi teminat yatırmaları şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. Ayrıca şartları yerine getirmemeleri halinde zanlıların bir ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmelerini emretti. (MHA)

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