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Başkasının yerine sınava girince tutuklandı, ülkede kaçak olduğu ortaya çıktı...

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Demirhan’da meydana gelen “Evrak Sahteleme, Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlarından tutuklanan O.O.O yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Başkasının yerine sınava girince tutuklandı, ülkede kaçak olduğu ortaya çıktı...

Polis memuru İbrahim Bulak mahkemede olguları aktardı. 

Polis, 6 Kasım 2023 Tarihinde saat 08:30 raddelerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Haspolat-Lefkoşa'da, Lefkoşa'da sakin O.O.O'nun Turizm Araştırma Metotları sınavında Agboola Rafeal Babatunde’nin yerine imza atmak suretiyle başkasının kimliğine bürünerek söz konusu evrakı sahteleyerek Babatunde’nin yerine sınava girdiğini söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerin zanlının önceki gün tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının imzaladığı yoklama listesi ve sınav kağıdının emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde arkadaşı ders çalışmadığı için onun yerine sınava girdiğini söylediğini ancak Babatunde’nin yurt dışında olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, muhaceretten yapılan ilk kontrolde zanlının 29 Kasım 2022 tarihinden beri 349 gündür ülkede ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini söyledi. 

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, sahte evrakın ve zanlının el yazı örneklerinin inceleneceğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. 

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