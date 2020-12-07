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Başkasıyla aldattığını iddia edip eşinin kaburga kemiklerini kırmıştı!

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Balıkesir bölgesinde meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Kadir Polat aleyhindeki davanın kararı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün okundu.
Başkasıyla aldattığını iddia edip eşinin kaburga kemiklerini kırmıştı!

Balıkesir bölgesinde meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Kadir Polat aleyhindeki davanın kararı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün okundu.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Sanık 4 yıl hapis cezası aldı. Sanık Kadir Polat 4 Ağustos 2020 tarihinde 23.00 – 11.00 saatleri arasında eşi S.P’yi kendisini bir başkası ile aldattığı gerekçesi ile darp ederek kaburga kemiklerinin kırılmasına sebebiyet vermişti.  Zanlının eşi S.P, cinsel tecavüz ve cinsel saldırı suçlarına ilişkin yaptığı şikâyeti geri çekmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Nüvit Gazi okudu. Başkan Gazi, sanık Kadir Polat’ın eşine karşı işlediği suçların ciddiyetine değindi. Gazi, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Gaz, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri vahim zarar, ciddi darp suçundan 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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