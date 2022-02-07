Başkent Lefkoşa ve Girne’de Bazı Bölgelere Yarın Elektrik Verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın, başkent Lefkoşa’nın bazı bölgelerine yaklaşık 6 saat, Girne’de bazı bölgelere ise 3üç saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00-15.00’e kadar; Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’na elektrik verilemeyecek.

Kurumun Girne Bölge Amirliği de açıklama yaparak, yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında; Bahçeli Sahil kısmı, Maldives Homes doğusu, Kayım Sitesi’nde elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu.