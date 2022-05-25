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Başkent Lefkoşa’da Bölgesel Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Nisan ayında Lefkoşa genelinde başlattığı bölgesel temizlik çalışmaları devam ediyor.
Başkent Lefkoşa’da Bölgesel Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Çalışmalar kapsamında sokaklar ile kaldırımların temizliği yapılırken, yangın tehlikesi oluşturan aynı zamanda sinek, böcek ve yılan üremesine sebep olabilecek boş arsa ve arazilerin de temizliği yapılıyor.

 

4 Bölgede Temizlik Çalışması Tamamlandı, 3 Bölgede Çalışmalar Sürüyor

Çalışmalar, arazi temizliklerini yapan 16 kişilik ekip  ile 2 traktör, 1 dozer, 2 kamyon ve çıkan atıkları kaldırmada görevlendirilen 2 çekirge ekibi tarafından yürütülmektedir. Ana caddelerin yanı sıra Surlariçi, Köşklüçiftlik, Kumsal ve Çağlayan bölgelerinin temizliği tamamlanırken Küçük Kaymaklı, Yenişehir ile Taşkınköy’de çalışmalar hafta sonu tamamlanacak.

 

Ortaköy, Gelibolu, Marmara, Kızılay ve Göçmenköy ile Bölgesel Temizlik Çalışmaları Devam Edecek

LTB Temizlik Şubesi’nden verilen bilgiye göre 30 Mayıs haftasında 1 ekip sırası ile Ortaköy, 1 ekip Marmara ile Gelibolu’da çalışmalarını sürdürecek.

 

Hava sıcaklıkların artması ile çalışma saatlerini günün ilk saatleri ile akşamüzeri şeklinde düzenleyen LTB Temizlik Şubesi, akşam üzeri de Kızılay ve Göçmenköy’de çalışacak. Ekipler bu bölgelerin ardından Metehan ve Dumlupınar’da temizlik çalışmalarını sürdürecek. Hamitköy ile Haspolat’ta bölgesel ot temizliği çalışmaları da devam ediyor.

 

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