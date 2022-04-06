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Başkent Lefkoşa’da Uluslararası Şiir Buluşması Heyecanı

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Başkent Lefkoşa’da Uluslararası Şiir Buluşması Heyecanı
Başkent Lefkoşa’da Uluslararası Şiir Buluşması Heyecanı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) iş birliği ve katkılarıyla Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği(KSYB) organizasyonunda gerçekleşecek “5.Uluslararası Lefkoşa Şiir Günleri’nde başkent 2 gün boyunca uluslararası şiir buluşmasına ev sahipliği yapacak. Saraybosna, Holanda, Türkiye ve Kıbrıs’tan şairlerin sanatseverlerle buluşacağı etkinlikte Lefkoşa’da 9 ve 10 Nisan tarihlerinde şairler şehrin sokaklarında, kültür merkezlerinde, parklarında şiirlerini okuyacaklar.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile LTB’nin imza atacağı uluslararası boyuttaki iki günlük etkinlikte Şiir Treni ile belli duraklarda şiir okuma, Arabahmet Kültür Evi’nde şiir dinletisi ve müzik dinletisi, Kumsal Park’ta şiir dinletisi ve müzik dinletisi yer alacak. Hem farklı ülkelerden şairlerin birbiri ile buluşmasına hem de şairlerin şiirleri ile sanatseverlerle buluşmasına vesile olacak uluslararası etkinlik ile başkent Lefkoşada şiir dolu bir haftasonu yaşanacak.

PROGRAM

9 Nisan 2022 Cumartesi

14.00 | Lefkoşa Sokaklarında "Şiir Treni" (Belirlenen duraklarda şiir okuma) Hareket Yeri: Bandabuliya önü

Mili Dukiç (Saraybosna), Mischa Andreissen (Hollanda), Gülce Başer, Zeynep Köylü(Türkiye), Fatoş Avcısoyu Ruso, Neşe Yaşın, Jenan Selçuk, Halil Karapaşaoğlu, Hüseyin Bahca, Nafia Akdeniz, Emel Kaya (Kıbrıs)

 

17.00- 19.00 | Şiir Dinletisi (Arabahmet Kültür Evi)

KSYB Eşbaşkanı Emel Kaya’nın konuşması

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın konuşması
 

Mili Dukiç (Saraybosna), Mischa Andreissen (Hollanda), Gülce Başer ve Zeynep Köylü (Türkiye), Stefanos Stefanides, Aliye Ummanel, Alev Adil, Fatih Yalıner, Ruhsan İskifoğlu, Burçak Midilli, Fatma Akilhoca, Maria Siakalli (Kıbrıs)
19.00 |Müzik (Ersen Sururi /Zeliş) + Kokteyl (Arabahmet Kültür Evi)

 

10 Nisan 2022 Pazar:

11.00-13.00 | Kumsal Parkı-Şiir dinletisi

Mili Dukiç (Saraybosna), Mischa Andreissen (Hollanda), Gülce Başer,   Zeynep Köylü (Türkiye), M.Kansu, Kiriakos Stilianu, Marios Georgiou, Andreas Hrisanthu, Tamer Öncül, Ümit İnatçı, Zeki Ali, Faize Özdemirciler (Kıbrıs)

Müzik dinletisi | Mustafa Tozakı / Hasip Akgürgen

 

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