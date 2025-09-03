  • BIST 10877.52
Trump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

Basketbol 2. Lige 3 yeni takım katılacak

Basketbol 2. Lige 3 yeni takım katılacak

Basketbol 2. Lige 3 yeni takım katılacak
Basketbol 2. Lige 3 yeni takım katılacak

Geçtiğimiz yıl oluşturulan Basketbol 2. Ligine ilgi giderek arıyor. Edinilen bilgiye göre 2025-2026 Basketbol sezonunda Basketbol 2. Lige 3 yeni takım katılmaya hazırlanıyor.

Lige katılacak yeni t akımların Güzelyurt, Lefkoşa ve Mağusa'dan olduğu öğrenildi.

 

Basketbol 1. Lig 8 Takım ile oynanacak

Geçtiğimiz yıl 7 takım ile oynanan KKTC Basketbol 1. Liginin 2025-2026 sezonunda 8 takım ile oynanacağı öğrenilirken 2. Ligden bir takımın 1. Lige çıkacağı kaydedildi.

