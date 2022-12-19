Basketbol Açılış Kupası İskele'de bu gece başlıyor

Basketbol PROLİG, Açılış Kupası ile başlıyor Büyük Erkekler Ligi olarak nitelendirilen PROLİG öncesi en ciddi turnuva olarak kabul edilen Açılış Kupası’nda ilk maç bu gece Ceasar Larnaka Gençlerbirliği ile Marmara Spor Kulübü arasında oynanacak. İskele Spor Salonu’nda yer alacak karşılaşma saat 20.00’da başlayacak.
İlk haftanın diğer maçında yarın akşam Koopspor ile Girne Amerikan Üniversitesi karşılaşacak. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 19.30’da başlayacak.
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