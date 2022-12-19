  • BIST 5.419,02
  • Altın 1090.04
  • Dolar 18.6304
  • Euro 19.7904
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Basketbol Açılış Kupası İskele'de bu gece başlıyor

» »
Basketbol Açılış Kupası İskele'de bu gece başlıyor
Basketbol Açılış Kupası İskele'de bu gece başlıyor

Basketbol PROLİG, Açılış Kupası ile başlıyor Büyük Erkekler Ligi olarak nitelendirilen PROLİG öncesi en ciddi turnuva olarak kabul edilen Açılış Kupası’nda ilk maç bu gece Ceasar Larnaka Gençlerbirliği ile Marmara Spor Kulübü arasında oynanacak. İskele Spor Salonu’nda yer alacak karşılaşma saat 20.00’da başlayacak.

İlk haftanın diğer maçında yarın akşam Koopspor ile Girne Amerikan Üniversitesi karşılaşacak. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 19.30’da başlayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muhteşem maç, son şampiyon RDÜ’nün02 Aralık 2022 Cuma 16:20
  • Basketbol'da Activia Unilg'e yeni logo hazır30 Kasım 2022 Çarşamba 19:16
  • Activia Ünilig’de heyecan başlıyor29 Kasım 2022 Salı 21:40
  • Basketbol'da Açılış Kupası programı belirlendi24 Kasım 2022 Perşembe 15:53
  • Potada Emmanuel Ilenekhian Caesar L. Gençler Birliği’nde 24 Kasım 2022 Perşembe 10:40
  • NBA’de tecavüz skandalı Rob McClanaghan tutuklandı21 Kasım 2022 Pazartesi 21:23
  • DANONE Basketbol UniLig'e isim sponsoru oluyor21 Kasım 2022 Pazartesi 13:16
  • LAÜ, BAU ile Lefke'de karşılaşıyor21 Kasım 2022 Pazartesi 13:13
  • 4 yıl sonra Güzelyurt'un Basketbol özlemi sona erdi21 Kasım 2022 Pazartesi 09:55
  • Unilig Basketbol'da Bahçeşehir farklı galip: 63-2718 Kasım 2022 Cuma 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti