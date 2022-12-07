Basketbol Activia ÜNİLİG’de ikinci hafta tamamlandı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Activia Ünilig’de ikinci hafta oynanan maçlarla tamamlandı.

Lig, dolu tribünleri, kaliteli ve çekişmeli maçları yanında görsel güzellikleri ile de öne çıkan bir organizasyon olurken, üniversitelerin basketboldaki rekabeti de turnuvaya ayrı bir heyecan katıyor.

Activia Ünilig’de 2 hafta geride kalırken, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ve Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) yollarına kayıpsız devam ediyor.

Bahçeşehir ilk galibiyetini ODTÜ’ye karşı aldı: 82-51

Elemeleri başarıyla geçerek lige dahil olan ve ilk maçında son şampiyon RDÜ’ye mağlup olan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ) ikinci maçında ODTÜ karşısına çıktı. Maçın ilk yarısında oldukça etkili bir basketbol ortaya koyan ev sahibi ekip Güzelyurt Spor Salonu’nu dolduran taraftarlarının da desteği ile ilk yarıyı 42-18 üstün tamamladı. Üçüncü periyotta ODTÜ oyunu dengeleyip farkın açılmasını engellese de BAÜ son periyotta yine etkili bir performans ortaya koyarak rakibini 82-51 mağlup etti.

BAÜ’de Mohamed Sylla 18, Fuat Farisoğlu 17 sayı üretirken, Yoann Houndonougo 11 sayı 15 ribaunt, Cornelius Udeinya 10 sayı 11 ribaunt ile double-double ile maçı tamamlayan isimler oldu.

ODTÜ’de ise Fırat Ceylan 17 sayı 12 ribaunt ile oynadı.

YDÜ, GAÜ’yü yenerek 2’de 2 yaptı: 76-56

RA-25 Spor Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) karşı karşıya geldi. İlk maçını galibiyetle tamamlayan YDÜ, ikinci maçında da farklı bir skor elde ederek iki galibiyete ulaştı.

Ev sahibi ekip maçın ilk yarısında 21 sayılık bir farka ulaşırken, ikinci yarı bunun kapanmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 76-56 kazandı.

YDÜ’de Alp Kıvanç Rıza 23, Günay Ertoğaloğlu ise 21 sayı ile maçı tamamlayarak galibiyetin skor yükünü çeken isimler oldu. Refet Karamustafaoğlu da 15 sayı yanında 8 de ribaunt toplayarak başarılı bir performans ortaya koydu.

GAÜ’nün en etkili oyuncusu 17 sayı ile maçı tamamlayan Halit Çeliktaşlılar oldu.

Son şampiyon RDÜ zor da olsa kazandı: 55-53

İkinci haftanın en çekişmeli maçı RDÜ ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında oynandı. Geçen yılın finalist iki takımımın mücadelesi son anlara kadar kora kor devam ederken, RDÜ maçı 55-53 galip bitirmeyi başardı ve ikinci maçını da kayıpsız geçti.

İlk periyot 10-10 eşitlikle biterken, ikinci periyotta az da olsa skor üstünlüğünü lehine çeviren DAÜ, soyunma odasına 28-25 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı bir giriş yapan RDÜ, üçüncü çeyreği üstün geçerek son periyoda 7 sayı önde girdi. Son periyotta iki takımın mücadelesi izlenmeye değerken, maçın kazananı 55-53’lük skor ile RDÜ oldu.

RDÜ’de James Baker 19, Gimell Mathews 16 sayı ile maçı tamamlarken, Emmanuel Ilenekhan 8 sayı 13 ribaunt ile oynadı.

DAÜ’nün en skorer oyuncusu 16 sayısı yanında 10 da ribaunt toplayan Sari Elias AlJoulani oldu.