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Basketbol alt liglerde sezon başlıyor

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Basketbol alt liglerde sezon başlıyor
Basketbol alt liglerde sezon başlıyor

U14 Erkekler Ligi B Grubu’nda sezonun ilk maçı yarın akşam saat 18.00’de Atatürk Spor Salonu’nda KoopBank Gençlik – Akdeniz Spor Birliği karşı karşıya gelecekler. Bu grupta TED, Levent, İskele Gençlik, Yakın Doğu Üniversitesi B ve Akdeniz Spor Birliği takımları bulunuyor.

 

U14 Ligi Cuma akşamı başlıyor

U14 Erkekler A Grubu’nda ise 29 Kasım Cuma akşmı Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 20.00’de Base Basketbol – Larnaka Gençler Birliği maçı oynanacak. A Grubu’nda Soyerspor, Yakın Doğu Üniversitesi A, Base Basketbol, Larnaka Gençler Birliği, Adaspor ve Kıvılcım Gençlik Gücü ekipleri bulunuyor. U14 Kadınlar A Grubu’nda ise sezonun ilk maçı 29 Kasım Cuma akşamı saat 18.00’de Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Base Basketbol – Alsancak arasında oynanacak. Ligde Gönyeli, Base Basketbol, Alsancak ve Yakın Doğu Üniversitesi yer alıyor.

 

U18 Ligleri de başlıyor

U18 Erkekler Ligi B Grubu’nda mücadele 29 Kasım Cuma günü oynanacak olan Levent – Akdeniz Spor Birliği B maçları oynanacak. B Grubu’nda Levent, Larnaka Gençler Birliği, Yakın Doğu Üniversitesi A, Adaspor, Soyerspor B ve Akdeniz Spor Birliği B ekipleri yer alıyor. U18 Kadınlar Ligi’nde ise sezon 30 Kasım Cumartesi günü Levent – Gönyeli arasında oynanacak maç ile başlayacak. U18 Kadınlar Ligi’nde Levent, Gönyeli, Base Basketbol ve Akdeniz Spor Birliği yer alacak.

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