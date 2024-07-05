Basketbol Easy ve Junior League 8 Temmuz’da başlıyor

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve Vedat Kaner Vakfı’nın sponsorluğunda gerçekleşecek U10 Junior League ve U12 Easy League 8 Temmuz pazartesi başlayacak.

Ligin açılışı 8 Temmuz pazartesi saat 10.00’da Atatürk Spor Salonu’nda tüm takımların katılımı ile gerçekleştirilecek açılış töreni ve oynanacak maçlarla başlayacak.

Kulüplerle toplantı yapıldı

Organizasyon ile ilgili Basketbol Federasyonu kulüplerle bir araya geldi. Toplantıya Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ve yönetim kurulu üyesi Nihat Yılmaz ve kulüp temsilcilerin katıldılar. Toplantıda ligde uygulanacak kurallar ele alındı.