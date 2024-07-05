Basketbol Easy ve Junior League 8 Temmuz’da başlıyor

Ligin açılışı 8 Temmuz pazartesi saat 10.00’da Atatürk Spor Salonu’nda tüm takımların katılımı ile gerçekleştirilecek açılış töreni ve oynanacak maçlarla başlayacak.
Kulüplerle toplantı yapıldı
Organizasyon ile ilgili Basketbol Federasyonu kulüplerle bir araya geldi. Toplantıya Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ve yönetim kurulu üyesi Nihat Yılmaz ve kulüp temsilcilerin katıldılar. Toplantıda ligde uygulanacak kurallar ele alındı.
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