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Basketbol Erkekler Ligi başlıyor, ilk maç İskele'de...

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Basketbol Pro Lig Erkekler Ligi’nde sezon bu gece oynanacak tek maçla başlıyor.
Basketbol Erkekler Ligi başlıyor, ilk maç İskele'de...

Basketbol Pro Lig Erkekler Ligi’nde sezon bu gece oynanacak tek maçla başlıyor.

İskele Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşmada ligin yeni takımı Gençler Birliği ile Çetinkaya takımları karşı karşıya gelecekler. Maç saat 19.30’da oynanacak.

Ligde yarın akşam ise ligin diğer yeni takımı Küçük Kaymaklı – Girne Amerikan Üniversitesi mücadelesi yapılacak. Hafta 28 Şubat Pazartesi akşamı Koopspor – Soyer Hacıganimler maçı ile tamamlanacak.

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