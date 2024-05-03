Basketbol Erkekler Ligi’nde iki maç var

Extend Erkekler Ligi’nde 4.hafta bu gece oynanacak iki maçla tamamlanıyor.

Ligde bu akşam Güzelyurt Spor Salonu’nda Baf Ülkü Yurdu, Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni konuk edecek.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda ise Savoy Marmara ile Çetinkaya karşılaşacak.

Her iki maç da saat 20.00’de oynanacak.

Extend Erkekler Ligi

TAKIMLAR O G M AS YS P

1.KOOPSPOR 4 4 - 346 270 8

2.CEASAR L.G.BİRLİĞİ 3 2 1 209 189 5

3.B.ÜLKÜ YURDU 3 2 1 201 223 5

4.SOYER AKSU 4 1 3 262 300 5

5.SAVOY MARMARA 3 1 2 205 202 4

6.ÇETİNKAYA 3 - 3 188 224 3