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Basketbol Erkekler Ligi’nde iki maç var

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Extend Erkekler Ligi’nde 4.hafta bu gece oynanacak iki maçla tamamlanıyor.
Basketbol Erkekler Ligi’nde iki maç var

Extend Erkekler Ligi’nde 4.hafta bu gece oynanacak iki maçla tamamlanıyor.
Ligde bu akşam Güzelyurt Spor Salonu’nda Baf Ülkü Yurdu, Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni konuk edecek.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda ise Savoy Marmara ile Çetinkaya karşılaşacak.
Her iki maç da saat 20.00’de oynanacak.

Extend Erkekler Ligi
TAKIMLAR                          O    G    M    AS    YS    P
1.KOOPSPOR                     4    4     -    346    270    8
2.CEASAR L.G.BİRLİĞİ      3    2    1    209    189    5
3.B.ÜLKÜ YURDU               3    2    1    201    223    5
4.SOYER AKSU                  4    1    3    262    300    5
5.SAVOY MARMARA          3    1    2    205    202    4
6.ÇETİNKAYA                      3    -    3    188    224    3

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