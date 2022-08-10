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Basketbol Federasyonu Başkanı Mevlit: Kabul edilebilir değil

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Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, İslami Dayanışma Oyunları'na katılım göstermesine tepki gösterdi, "Kabul edilebilir değil." dedi.
Basketbol Federasyonu Başkanı Mevlit: Kabul edilebilir değil

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya’da gerçekleşecek İslami Dayanışma Oyunları'na katılım göstermesine bir tepki de Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’ten geldi.  

Mevlit, “Kıbrıs Türk sporcusunun, hakeminin ve antrenörünün temsil edilmediği bir organizasyona katılırken hiçbir spor organizasyonuyla temasa geçmeden oraya gitmesi kabul edilebilir bir durum değil...” dedi.  

Mevlit, “Hele bizi temsil etmiyor diye açıklama yapan seçi̇lmi̇ş bir federasyon başkanına şerefsi̇z deme cesaretini bulunduran ruh hali hastalıklıdır.” 

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