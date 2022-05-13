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Basketbol Federasyonu bütçe konusunda mağdur

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Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, bütçe konusunda mağdur olduklarını söyledi.
Basketbol Federasyonu bütçe konusunda mağdur

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, bütçe konusunda mağdur olduklarını söyledi.

Mevlit, Brt1’de yayınlanan “Potanın Nabzı” programına yönetimin başlayamayan liglerle ilgilil aldığı karar konusunda açıklamalarda bulundu.

“540 bin liralık bütçemiz var ve şu ana kadar hakemlerimize 330 bin lira ödeme yapmamız gerekiyordu ama henüz elimize geçen bir şey yok. Mağduruz” ifadelerini kullandı.

Mevlit, konuyu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ile masaya yatıracaklarını, buradan çıkacak karar doğrultusunda da hareket edeceklerini ekledi.

Bu arada, tüzük tadilatı konusunda çalışmalarının olduğunu da belirten Başkan Orhun Mevlit, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’yla 3’e 3 Basketbol Şampiyonası’nın yapılacağını organizasyonla ilgili 2 FİBA kadın hakeminin ülkeye geleceği haberini de paylaştı.

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