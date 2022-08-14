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Basketbol Federasyonu: İlkemiz tarafsızlık, tek gündemimiz basketboldur

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KKTC Basketbol Federasyonu açıklama yaptı.
Basketbol Federasyonu: İlkemiz tarafsızlık, tek gündemimiz basketboldur

KKTC Basketbol Federasyonu , Federasyon Yönetim Kurulunu karar üretmemekle suçlayıcı açıklama yapan YDÜ Başkanı Hakan Atamtürk’ün konuşmalarını kınadı. Federasyon yaptığı açıklamada "Son zamanlarda, kulüplerin tek tek gezilerek  “güvenoyu toplama” adı altında imza toplayarak aleyhimize başlatılan karalama kampanyasını hayretle ve üzülerek izliyoruz" ifadelerini kullandı.

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle: 

Şikayetin halen KKTC Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nda görüşülüyor olmasına rağmen gerek federasyonumuzu  gerekse Yönetim Kurulunu böylesi hassas bir süreçte kamuoyu önünde açıkça töhmet altında bırakması dolayısıyla, geçtiğimiz günlerde BRT Haber kanalında “Potanın Nabzı” adlı Programda YDÜ Başkanı Hakan Atamtürk tarafından aleyhimize yapılan söylemlere cevaben  tüm kamuoyuna bu bildiriyi yapmayı gerekli gördük.

11/06 A1/2022 tarihinde YDÜ tarafından  KKTC Basketbol Federasyonu’na gönderilen yazıda, Koop Spor’un U15 Erkekler takımında oynayan 2 oyuncusu hakkında “aynı lig dönemi içinde başka bir ülkenin takımında da basketbol oynadığı” için soruşturma başlatılması istenmiş ve devamında KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu bu konudan haberdar olup bugüne kadar işlem yapmamış olmakla açıkça suçlanmıştır.

Bunun üzerine konu Disiplin Kurulu’na sevk edilerek U15’teki 2 oyuncunun soruşturma bitene kadar maçlara çıkmaması için karar üretilmiş ve devamında velisine yasal tebligat yapılarak savunma talep edilmiştir. Gelen savunmada Koop Sporla alakalı iddiaların varlığı dolayısıyla Koop Spor’dan da usulüne uygun olarak yapılan tebligat sonucunda savunma istenmiştir. Koop Spor’a  verilen 5 günlük süre içerisinde dosyalamak zorunda oldukları savunma hakkı 16/08/2022 tarihinde dolacaktır. Sonrasında ise taraflar dinlenip Disiplin Kurulu bir sonuca varacak ve bir karar üretecektir.

Herhangi bir federasyonda tüzük ve kurallara aykırılık olması halinde muhatap hukukçulardan oluşan disiplin ve ceza kurullarıdır. Bu meselede de süreç aynen bu şekilde ilerlemiş ve YDÜ yetkililerine de konunun Disiplin Kurulu’na taşındığı bildirilmiştir.

Sürecin Disiplin Kurulu’nda devam ettiğini bilmesine rağmen,  YDÜ Başkanı Hakan Atamtürk’ün BRT programlarından KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulunu karar üretmemekle suçlaması son derece talihsiz bir açıklama olmuştur. Devamla, YDÜ tarafından yazılan şikayet yazısında U15 oyuncuları kadar yönetim kurulu üyelerinin de sorgulanması gerektiği belirterek tarafsızlık ilkesini çiğnediğimiz işaret edilirken diğer taraftan BRT’ye yapılan açıklamada bunun tam tersini savunularak şikayet konusunda Yönetim kurulu olarak bir karar üretmeyerek tarafsız kalmamız ve konuyu Disiplin Kurulu’na aktarmamız kınandı  ve yine taraf tutmakla suçlandık.

KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na geldiğimiz 25 Temmuz 2020 tarihinden beridir dünyaca yaşanan felakete rağmen ülke basketbolunu sekteye uğratmadan ilerletmek, hak ettiği yere getirmek,  basketbolu daha görünür yapmak için cana başla ve tüm enerjimizle çalıştık. Gerek pandemi gerekse maddi olanaksızlıklardan dolayı zaman zaman sıkıntılar yaşasak da hiçbir zaman tarafsızlık ilkesinden taviz vermedik.

Son zamanlarda, kulüplerin tek tek gezilerek  “güvenoyu toplama” adı altında imza toplayarak aleyhimize başlatılan karalama kampanyasını hayretle ve üzülerek izliyoruz.

 Çeşitli mecralarda, defalarca Yönetim Kurulu üyelerinin bugüne kadar KKTC basketboluna yaptığı katkıyı övenlerin diğer taraftan aynı yönetimi imza toplamak suretiyle adeta alaşağı etmeye çalışması ve özellikle kulüpleri buna taraf olmaya zorlaması, basketbol adına çok büyük bir ikilemdir, kişisel hırs ve husumetlerin basketbolun önüne geçtiğinin apaçık resmidir, çok düşündürücü ve çok üzücüdür.

KKTC Basketbol Federasyonu olarak bugüne kadar tek gündemimiz “basketbol” oldu, bundan sonra da öyle olacaktır.

Saygılar,

Başkan ve Yönetim Kurulu

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