Basketbol Federasyonu yönetimi ve hakemlerden verimli toplantı

Basketbol Federasyonu yönetimi ve hakemler toplandı.
Detay Özel Haber- Barış Şeker
Önceki akşam TED koleji toplantı salonunda KKTC Basketbol Federasyonuna kayıtlı hakemler ve Federasyon yönetimi toplantı yaptı. Hakemler ve Federasyon yönetimi 2025-2026 sezonu ve teknik planlamaları istişare etti.
Verimli geçen toplantı sonucunda Federasyon Yönetim Kurulu'nun önümüzdeki günlerde Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) ataması bekleniyor.
