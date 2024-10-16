  • BIST 8860.3
  • Altın 2923.448
  • Dolar 34.2561
  • Euro 37.4046
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAYaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor

Basketbol Federasyonu Yüksek Mahkeme'de Dava dosyaladı!

» »
KKTC Basketbol Federasyonu, KKTC Spor Dairesi Ceza Kurulu’nun Koop Spor lehine verdiği tartışmalı kararı ileri bir adımla Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıdı.
Basketbol Federasyonu Yüksek Mahkeme'de Dava dosyaladı!

KKTC Basketbol Federasyonu, KKTC Spor Dairesi Ceza Kurulu’nun Koop Spor lehine verdiği tartışmalı kararı ileri bir adımla Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

Kuzey Kıbrıs TV’de yayınlanan Tahir Topaloğlu’nun sunduğu Basketbol programı 5. Periyot da konu gündeme de geldi.

Basketbol camiasında büyük ses getiren bu gelişme, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Federasyon, Spor Dairesi Ceza Kurulu'nun verdiği kararın hukuki dayanağı olmadığını ve usulsüz bir şekilde alındığını ileri sürerek, yargıya başvurduğu öğrenildi.

Federasyon adına Avukat Fevzi Hansel tarafından Yüksek İdare Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, sadece kararın iptali değil, aynı zamanda kararın yürütmesinin durdurulması da talep edildi. Edinilen bilgiye göre, Spor Dairesi Ceza Kurulu'nun objektif kriterlere uymadan keyfi kararlar aldığını savunuldu. Federasyon, bu durumun sporun adil ve şeffaf yönetilmesine zarar verdiğini belirtti.

KKTC Spor Dairesi Ceza Kurulu’nun aldığı karar, başta Koop Spor olmak üzere birçok tarafı ilgilendirirken, federasyonun bu adımı spor kamuoyunda büyük bir merak  yarattı. Davanın sonucu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde basketbolun geleceği açısından kritik bir önem taşıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basektbol'da MHK Başkanı Nusret Sırdar30 Eylül 2024 Pazartesi 09:14
  • Kulüplerden Ertuğ Nasıroğlu federasyonuna güçlü onay28 Eylül 2024 Cumartesi 13:22
  • Basketbolda Gönyeli Yalım liglere girebilir25 Eylül 2024 Çarşamba 16:20
  • Fenerbahçe, TSK ve İskenderun geliyor25 Eylül 2024 Çarşamba 09:10
  • Larnaka Gençler Birliği, Kosova’da New BC ile Dostluk Maçına Çıktı19 Eylül 2024 Perşembe 11:34
  • Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü'nden Kosova'da Bakan Damka'ya Ziyaret19 Eylül 2024 Perşembe 09:25
  • Basketboıl'da Ekim’de 3 önemli organizasyon18 Eylül 2024 Çarşamba 10:40
  • Ergin Ataman pankarta kızdı: Beni oyundan atın17 Eylül 2024 Salı 10:00
  •  Kosova’da Dostluk Maçı: KB Koku ve Larnaka Gençler Birliği SK Karşılaştı17 Eylül 2024 Salı 09:55
  • Şampiyon Gençler Birliği, Pazar Günü Kosova Yolcusu13 Eylül 2024 Cuma 16:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti